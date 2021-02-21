الجائحة أوشكت على الانتهاء.. رئيس لجنة مكافحة كورونا يطمئن المواطنين

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إن قمة أولوياتنا فى الوقت الحالى تحديث بروتوكولات ثم الاجتماع مع كل المنظمات الموجودة داخل وزارة الصحة المصرية.





وأضاف الدكتور حسام حسنى، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة الصحة المصرية تسعى لتحديث جميع البروتوكولات وتقديمها للمواطن المصرى وتدريب الأطباء على هذه البروتوكولات المحدثة فى جميع أفرع الطب.









و تابع: "لنا هدف واحد وهو صحة المصريين"، منوهًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قدم رسالة في منتهى القوة للمصريين "بأن مصر قوية ووزارة الصحة المصرية قوية".





وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه فى عز الجائحة التى نواجهها بجميع الجهود البشرية والمالية، نفتتح مستشفيات بجميع ربوع مصر وهى رسالة لجميع المصريين أن مصر قوية وقادرة.



