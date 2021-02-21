رئيس جامعة سوهاج يُتابع فعاليات القافلة البيطرية بقرية نيدة

تابع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج ، فعاليات القافلة البيطرية المجانية التي نظمتها كلية الطب البيطري (بنجع الهريف - قرية نيدة - مركز أخميم)، للفحص والعلاج المجاني للحيوانات والدواجن.





وأكد "عزيز" أن إدارة الجامعة تحرص على تقديم خدماتها المجتمعية في كل المجالات، ومنها تنظيم القوافل الطبية والبيطرية التي تجوب قرى ومراكز المحافظة الاكثر احتياجًا للكشف والعلاج المجاني.





وأضاف أن هذه اﻟﻘواﻓـل ليس لها دور علاجي فقط بل أيضًا دور توعوي، لأهالي هذه القرى، حيث يتم تنفيذ محاضرات للتوعية واﻹرﺷـﺎد اﻟﺻـﺣﻰ والبيطري عن كيفية وطـــرق اﻟوﻗﺎﯾـــﺔ ﻣـــن اﻷﻣـــراض وغيرها، إلى جانب دورها في التدريب العملي للطلاب المشاركين بها والتي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج.









من جانبه قال الدكتور بهاء الدين علي، القائم بعمل عميد كلية الطب البيطريـ إنه تم من خلال القافلة فحص وعلاج ٤٢٠ حالة من أبقار، وجاموس، وأغنام، وماعز، ودواب، حيث تنوعت الحالات المرضية بين حالات طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية، وتشخيص حمل وحالات جراحة، حيث تم إجراء بعض العمليات للحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، وذلك فضلًا عن تشخيص وعلاج أكثر من ٨٠ حالة من الطيور بمختلف أنواعها.





وأشار الي انه شارك بالقافلة طلاب وطالبات من الفرق النهائية بالكلية، حيث تم تدريب الطلاب عمليًا بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، على كيفية التعامل مع الحالات المرضية، وإجراء عمليات الجس، والعمليات الجراحية.



