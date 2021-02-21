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رياضة

أبرزهم السعيد.. الغيابات تضرب بيراميدز قبل مواجهة بطل كوت ديفوار اليوم

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:03 م
عبدالله السعيد ورمضان
عبدالله السعيد ورمضان صبحى نجوم بيراميدز
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عمرو الحلوانى

يعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز من غياب عدد من نجومه البارزين قبل مواجهة راسينج كلوب، بطل كوت ديفوار، بملعب الدفاع الجوى فى دور الـ 32 مكرر من منافسات الكونفيدرالية الأفريقية.


ويفقد بيراميدز جهود كل من عبد الله السعيد، نجمه المميز، بسبب استمرار معاناته من إصابة عضلية، وكذلك الأمر بالنسبة لـ أحمد الشيخ، الجناح الهجومى، وجون أنطوى وطارق طه والمهدى سليمان ومحمد فتحى ودودو الجباس وعبد الله البكري.

وفى هذا السياق، أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمته لخوض مباراة راسينج كلوب أبيدجان في إياب كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دييجو رولان - محمود وادي.


وتعد مواجهة اليوم ليست بالصعبة بالنسبة لفريق بيراميدز بعد فوزه على بطل كوت ديفوار خارج الديار بهدفين دون رد.

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