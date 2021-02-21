شوشة: البنية التحتية بشمال سيناء جيدة لاستقبال الامتحانات الإلكترونية

قال الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن المحافظة تقوم على إعداد المدارس لاستقبال اختبارات منتصف العام الدراسي، منوها إلى أنه يتم تطبيق جميع تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مشيرًا إلى أنه جرى طرح الأسئلة إلكترونيًا على الطلاب بشكل يومي ضمن إجراءات التعلم عن بعد لكي يتدربوا بطريقة أسرع على الامتحانات.





وأضاف "محافظ شمال سيناء"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، أن تم بالفعل إعداد جامعتين للامتحانات مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وبنهاية هذا الأسبوع ستكون جامعة العريش جاهزة للامتحانات، فيوجد لدي المحافظة بنية تحتية كاملة لاستقبال الامتحانات الإلكترونية، حتى نسهل على طلابنا خوض تلك الامتحانات، وأتمنى ألا نلجأ إلى الامتحانات الورقية".





وأشار "شوشة"، إلى أن "شاركنا في برنامج العباقرة المذاع على إحدى القنوات الفضائية، لكنه توقف بسبب الظروف التى تحيط بالعالم بسبب كورونا، كما أن تم تنفيذ محاكاة لهذا البرنامج في إدارة العريش بعنوان مسابقة عباقرة سيناء، كما اننا سنجري محاكاة كاملة على مستوى جميع الإدارات في المحافظة بعد الامتحانات".





تفقد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ وفي سياق أخر، شمال سيناء ، استعدادات مدارس المحافظة لامتحانات نصف العام الدراسى الأول، والمقرر إجراؤها إلكترونيا، حيث قام يرافقه حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والقيادات التعليمية، بتفقد قاعات الامتحانات ومتابعة استعدادات المدارس للامتحانات لأول مرة إلكترونيا بسبب جائحة كورونا.