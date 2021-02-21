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أخبار العالم

الوضع مقلق.. نداء عاجل من الصحة العالمية إلى السلطات في تنزانيا بشأن كورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:22 م
نداء عاجل من الصحة
نداء عاجل من الصحة العالمية إلى السلطات في تنزانيا
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دعاء أبوهشيمة
وجهت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، نداء عاجلا إلى السلطات التنزانية يقضي بنشر بيانات فيروس كورونا وتنفيذ تدابير الصحة العامة لكسر سلسلة انتقال الفيروس القاتل.

ووفقا لبيان صادر عن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فإن تنزانيا لم تنشر بعد معلومات عن الإجراءات التي تتخذها لمواجهة الوباء.

وحذر  تيدروس أدهانوم من  أن 'الوضع لا يزال مقلقا للغاية. أجدد دعوتي لتنزانيا للبدء في الإبلاغ عن حالات كوفيد-19 ومشاركة البيانات.


كانت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا ، قد أصدرت آخر بيانات عن حالات فيروس كورونا والوفيات في مايو 2020، عندما شكك الرئيس جون ماجوفولي في فعالية مجموعات الاختبار المستوردة، وتجنبت الأدوية التقليدية وكانت تروج لاستخدام الأدوية العشبية لمكافحة الفيروس.

وتعرض ماجوفولي، الذي تجنب أيضًا ارتداء الأقنعة والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، لانتقادات بسبب الترويج لنظريات المؤامرة الجامحة التي تتعارض مع الإجماع العلمي العالمي حول أفضل نهج للحد من المرض.

وحث رئيس منظمة الصحة العالمية السلطات التنزانية على تنفيذ اجراءات الصحة العامة لوقف انتشار المرض.

وقال البيان إن بعض التنزانيين المسافرين إلى الدول المجاورة أثبتت إصابتهم بكوفيد -19 ، وحث السلطات على حماية الناس وإنقاذ الأرواح.
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