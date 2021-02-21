رئيس لجنة مكافحة كورونا: أبحاث وزارة الصحة منتشرة في المجلات العالمية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، إن دواء ريمديسيفير نال ثقة الجميع في فترة معينة، مشيرا إلى أن أبحاث وزارة الصحة أثبتت أن ريمديسيفير له فعالية في وقت معين ويكون فعالا لمرضى معينين، وعلى هذا الأساس تم تغيير بروتوكول العلاج.





وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة بشأن مستجدات كورونا، أنه يتم تحديث بروتوكول علاج شهر نوفمبر حتى الآن، تحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ولكن طموح الوزارة وصول هذه البروتوكولات إلى أبحاث علمية تفيد العالم أجمع، عن طريق كبرى المجالات العالمية.







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