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محافظات

بدء العمل بالمرحلتين الثالثة والرابعة لتطوير كورنيش طنطا ومحور مروري جديد بطول 8 كيلو لأول مرة

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:30 م
تطوير كورنيش طنطا
تطوير كورنيش طنطا
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احمد علي
أكد الدكتور  محمودعيسي رئيس حي ثان طنطا أنه جار العمل بالمرحلتين الثالثة والرابعة لتطوير كورنيش ترعة القاصد بمدينة طنطا وذلك للانتهاء من إنشاء محور مروري جديد حول مدينة طنطا لأول مرة يساهم في اختصار الوقت والمسافات بين شوارع مدينة طنطا وذلك بطول ٨ كيلو مترات بإجمالي تكلفة نحو ٧٠ مليون جنيه.

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وأضاف رئيس حي ثان طنطا أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لأعمال التطوير والتي امتدت إلى منطقة الاستاد بطنطا وخلال المرحلة الثانية تم الانتهاء منها من مزلقان الجميل وحتي شارع الاشرف يطول ا كم بتكلفة 16 مليونا.

وبدأ العمل بالمرحلة الثالثة من شارع الاشرف وحتي كوبري قحافه بطول 2 كم مقسمة جزئين الخطة الاستثمارية 1 كم بتكلفة 15 مليون واكيلو متر ضمن  تطوير العشوائيات بمنطقة قحافه.

وأشار إلى أن  المرحلة الرابعة تبدأ من مزلقان الجميل بسكة المحلة وحتي كوبري فاروق بطول 2كيلو 400 متر بتكلفة 70 مليون جنيه جار العمل بهذه القطاعات الآن. 

وأضاف رئيس حي ثان طنطا أن العمل قائم في المرحلتين الثالثة والرابعة علي قدم وساق وفور الانتهاء منهم نكون خلقنا محور بطول 8 كم تقريبا من كوبري فاروق بالجلاء إلي كوبري الجامعة بأول طربق محلة منوف ومتنفس حضاري للمواطنين بمدينة طنطا ومحافظة الغربية.
بدء العمل بالمرحلتين الثالثة والرابعة لتطوير كورنيش طنطا ومحور مروري جديد بطول 8 كيلو لأول مرة
بدء العمل بالمرحلتين الثالثة والرابعة لتطوير كورنيش طنطا ومحور مروري جديد بطول 8 كيلو لأول مرة
بدء العمل بالمرحلتين الثالثة والرابعة لتطوير كورنيش طنطا ومحور مروري جديد بطول 8 كيلو لأول مرة
بدء العمل بالمرحلتين الثالثة والرابعة لتطوير كورنيش طنطا ومحور مروري جديد بطول 8 كيلو لأول مرة
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