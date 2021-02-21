اقتصاد الإمارات.. مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من مليار درهم، وشهدت الدائرة تسجيل 218 مبايعة بقيمة 465.42 مليون درهم منها 54 مبايعة للأراضي بقيمة 188.84 مليون درهم و164 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 276.58 مليون درهم.





وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الحبية الثالثة تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة.





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وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 152 مليون درهم وتلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها مبايعتين بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم.





وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم بمنطقة جميرا الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة البرشاء الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.





وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.





وسجلت الرهون قيمة قدرها 383.72 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 133.79 مليون درهم و38 رهن فلل وشقق بقيمة 249.93 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مردف بقيمة 95 مليون درهم وأخرى في منطقة القوز الصناعية الأولى بقيمة 55 مليون درهم.





أما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 201.99 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 104 ملايين درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 61 مليون درهم.