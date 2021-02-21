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حوادث

ضبط شخص بالجيزة زوّر تأشيرات وجوازات لمساعدة ممنوعين من السفر للخارج

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:00 م
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير جوازات وتأشيرات السفر.

أكدت تحريات ومعلومات فرع إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير (التابعة للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة) قيام (أحد الأشخاص – له معلومات  جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير جوازات وتأشيرات السفر المنسوبة للجهات الحكومية والأجنبية من بينها ( تأشيرات دول الإتحاد الأوروبى – جوزات سفر – أذون سفر – بصمات أختام سفر ووصول للعديد من المطارات ) وذلك بقصد ترويجها على من لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بطرق مشروعة وإستخدامها فى السفر للخارج، متخذًا من مقر إقامته وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه وبتفتيش مسكنه عُثر على ( 11 ) أختام أكلاشيه مقلدة و تأشيرتي سفر الى دول الاتحاد الأوروبي – شنجن-  " مقلدتين " أحدهما مطبوعة على ورقة كلك " كإحدى مراحل التزوير" ، والثانية خالية البيانات  " معدة للتزوير " و( 5 ) جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة و( 9 ) أغلفة بلاستيكية لجوازات سفر  و( 112) صفحة منزوعة من جوازات سفر – جميعها لجوازات سفر إصدارات قديمة غير مميكنه  ما قبل عام 2008  - "مزورة عن طريق التلاعب بالصور الشخصية والمحو والإضافة فى البيانات " و أذن سفر بغرض السياحة لدولة الإمارات " مزور بالكامل " و( 6 ) ورقات خالية البيانات ممهورة بخاتم يقرأ بصمته مستشفى السلام " معدة للتزوير " و( 3 ) صور ضوئية من شهادات قيد زواج – خالية البيانات " معدة للتزوير " و مجموعة من الصورة الضوئية لبطاقات رقم قومي بأسماء العديد من الأشخاص و( 3 ) هواتف محمولة   .

بمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى فى مجال تزوير جوازات وتأشيرات السفر المنسوبة للجهات الحكومية والأجنبية ، لإستخراج تأشيرات سفر للمواطنين من السفارات الأجنبية مقابل مبالغ مالية بالإشتراك مع "شخصين – لهما معلومات جنائية" وتم ضبط أحدهم وجار تكثيف الجهود لضبط الآخر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية، والتصدى للعناصر الإجرامية من ممارسى هذه الأنشطة غير القانونية.

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