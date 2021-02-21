4 منافذ جديدة لتوزيع معاشات تكافل وكرامة بمطروح.. تعرف عليها

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، فتح ٤ منافذ بمراكز الشباب بنطاق المحافظة لصرف المعاشات الخاصة بتكافل وكرامة بدءا من شهر مارس القادم، وذلك بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والإدارة العامة لبريد مطروح.





وأضاف أن ذلك بهدف منع الازدحام أو التجمعات أمام مكاتب البريد، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كل التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأشار المحافظ، إنه جار تجهيز المنافذ لصرف المعاشات وهم مركز شباب مطروح ومركز شباب الهلال بحي الشروق ومركز شباب الضبعة ومركز شباب سيوة، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال القيام بأعمال الرش والتطهير لتلك المنافذ، وذلك تيسيرا على المواطنين والحفاظ على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.





من ناحية أخرى نظّمت مديرية تموين مطروح بالتنسيق المشترك مع فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة حملة تموينية مفاجئة بمدينة العلمين.





وقال حسن الشيباني، مدير عام مديرية التموين بمطروح، ان الحملة أسفرت عن ضبط 9 مخالفات تموينية منها 4 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع وعدد مخالفتان لعدم الالتزام بمواعيد التشغيل بمخبز ومخالفة لعدم نظافة أدوات العجين والرغف المستخدمة بالمخبز مخالفتان لعدم إعطاء بون للمواطنين بصرف مستحقاتهم من الخبز.



