ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

4 منافذ جديدة لتوزيع معاشات تكافل وكرامة بمطروح.. تعرف عليها

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:03 م
البريد المصري
البريد المصري
Advertisements
ايمن محمود
أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، فتح ٤ منافذ بمراكز الشباب بنطاق المحافظة لصرف المعاشات الخاصة بتكافل وكرامة بدءا من شهر مارس القادم، وذلك بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والإدارة العامة لبريد مطروح.

وأضاف أن ذلك بهدف منع الازدحام أو التجمعات أمام مكاتب البريد، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كل التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ، إنه جار تجهيز المنافذ لصرف المعاشات وهم مركز شباب مطروح ومركز شباب الهلال بحي الشروق ومركز شباب الضبعة ومركز شباب سيوة، مع  اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال القيام بأعمال الرش والتطهير لتلك المنافذ، وذلك تيسيرا على  المواطنين والحفاظ على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى نظّمت مديرية تموين مطروح بالتنسيق المشترك مع فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة حملة تموينية مفاجئة بمدينة العلمين.

وقال  حسن الشيباني، مدير عام مديرية التموين بمطروح، ان الحملة أسفرت عن ضبط 9 مخالفات تموينية منها 4 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع وعدد مخالفتان لعدم الالتزام بمواعيد التشغيل بمخبز ومخالفة لعدم نظافة أدوات العجين والرغف المستخدمة بالمخبز  مخالفتان لعدم إعطاء بون للمواطنين بصرف مستحقاتهم من الخبز. 

وأشار أنه تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مكافاة للعاملين بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمطروح

ضبط 74 مخالفة تموينية بأبو قرقاص في المنيا

بشرى لأهالي مطروح.. فتح 12 منفذا لبيع الخبز المدعم

عصائر وكمامات بالمجان.. انطلاق المرحلة الأولى لصرف المعاشات بالقليوبية.. صور

الإدارة المتكاملة للمخلفات.. برنامج تدريبي في مطروح.. شاهد

ضبط 58 قضية تموينية و1714 مخالفة مرورية خلال أسبوع بمطروح

ترشيحاتنا

أبرزها خطيئة كلوب.. 3 أسباب وراء انهيار ليفربول في الدوري الإنجليزي

هداف الهلال السعودي لـ صدى البلد: أحلم بتمثيل منتخب مصر

بين الدجل والعادة.. حكاية "البِشعة" وحكمها في الإسلام

بعد إسقاط ليفربول.. أنشيلوتي يكشف سر إيقاف خطورة محمد صلاح

مفاجأة في قضية الطبيب المتحرش .. مهاجم منتخب مصر تعرض للتحرش الجنسي وضرب الطبيب علقة موت .. خاص

رانيا يوسف بعد البراءة من "الفعل الفاضح وازدراء الأديان": القضاء المصري راعي الحقوق والحريات

Advertisements

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

مفاجأة في قضية الطبيب المتحرش .. مهاجم منتخب مصر تعرض للتحرش الجنسي وضرب الطبيب علقة موت .. خاص

الجائحة أوشكت على الانتهاء.. رئيس لجنة مكافحة كورونا يطمئن المواطنين

أيامه معدودة.. شوبير يلمح إلى رحيل لاعب جديد عن بيراميدز

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام.. وشرط وحيد للعودة .. التفاصيل الكاملة

سؤال وجواب.. ما هي خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري وعقوبات المتخلفين؟

بعد إسقاط ليفربول.. أنشيلوتي يكشف سر إيقاف خطورة محمد صلاح

البكاء إلى هتاف.. كيف غير الرئيس السيسي حياة 8 أسر سكندرية في أسبوعين

خصصه لغير القادرين ببلدته .. حكم قضائي بتعويض أحمد موسى بـ 300 ألف جنيه من تامر حبيب

أنا حمار ومبفهمش .. مخرج «حلوة الدنيا سكر» يعتذر عن عدم استكمال المسلسل

وزيرة الصحة: دفعات من لقاح فيروس كورونا تصل مصر خلال ساعات

تحرك عاجل من وزير الرياضة.. القصة الكاملة لأزمة بعثة الزمالك فى السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفستق والشيكولاتة ونباتي.. وصفات متنوعة لعمل السحلب فى المنزل

بفستان لافت.. شاهد إطلالة زوجة محمد زيدان في حفل عيد ميلادها

الخلاف بين الأمير هاري وشقيقه ويليام يشتعل مجددًا والسبب "إهانة للملكة"