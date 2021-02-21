انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام.. وشرط وحيد للعودة .. التفاصيل الكاملة









بيان نقابة الإعلاميين





قالت النقابة في بيان أصدرته مساء السبت: " بعد انتهاء التحقيقات اليوم السبت الموافق 20/2/2021 مع تامر أمين مقدم البرامج على قناة النهار، والتي استمرت قرابة الثلاث ساعات ونصف، وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في باب، أولا المبادئ العامة في فقراتها أرقام 2.4.6.7. والتي نصت ١- الفقرة رقم 2 على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة، ٢- الفقرة رقم 4 تأكيد دور الاعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي، ٣- الفقرة رقم 6 احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة إلى أي فئة من فئات المجتمع».









وتابع: «وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرة رقم 7 والتي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة، وبناء عليه صدر قرار النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ رقم (10) لسنة ٢٠٢١ بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر للسيد تامر أمين ابراهيم يوسف بسيوني لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي في المواد سالفة الذكر».









ماذا يعني إلغاء تصريح مزاولة المهنة ؟





وفقا للمادة 19 من قانون رقم 93 لسنة 2016 الصادر بشأن نقابة الإعلاميين، تُحظر ممارسة النشاط الإعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك.









وبناء على ذلك فإن مزاولة النشاط الإعلامي أو مباشرة تقديم البرامج تكون محظورة على تامر أمين طالما لا يتمتع بتصريح مزاولة المهنة من جانب نقابة الاعلاميين، وعليه فإن تامر أمين أصبح بقوة القانون خارج المجال الإعلامي وتسقط عنه صفة إعلامي أو مقدم برامج طوال مدة إلغاء التصريح.









كيف يعود تامر أمين إلى الشاشة مجددا ؟





لم ينص قانون نقابة الإعلاميين على عدم استخراج تصريح جديد لمن تم إلغاء تصريح مزاولة المهنة الخاص به، بينما أقرت المادة 12 من نفس القانون على إنشاء سجل خاص بالتصاريح لمن لا تنطبق عليهم شروط القيد، واللائحة الداخلية للنقابة هي التي تحدد حالات إلغاء التصاريح.









وبناء على ذلك، فإن تامر أمين تُتاح له الفرصة قانونيا في التقدم لنقابة الإعلاميين من جديد للحصول على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام، ومن حق النقابة القبول أو الرفض وفقا لرؤيتها، وقد تقبل النقابة بشروط ما كالحصول على دورات تدريبية وخلافه.









وليس من حق تامر أمين الحصول على تصريح مؤقت لمزاولة المهنة لحين تكييف وضعه قانونيا، لأن النقابة لا تصدر إلا تصريحا واحدا لمزاولة المهنة أو لا تصدر أي تصاريح.

في قرار مفاجئ وبعد تحقيقات استمرت 3 ساعات أعلنت نقابة الإعلاميين أمس عن إلغاء تصريح مزاولة المهنة لتامر أمين لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي، عقب إهانته للصعايدة في برنامجه على قناة النهار في محل حديثه عن مواجهة الزيادة السكانية.