النصب باسم مجدي يعقوب.. المشدد 5 سنوات لعصابة رقيب الشرطة بتهمة التزوير

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي اليوم الأحد، بمعاقبة 4 متهمين بتزوير محررات رسمية باسم مؤسسة مجدي يعقوب للنصب علي المواطنين وجمع تبرعات منهم بالسجن المشدد 5 سنوات.





كشف أمر الأحالة في القضية رقم 5324 لسنة 2020 جنايات البساتين والمقيدة برقم 92 لسنة 2020 حصر تحقيق حلوان الكلية، أن محسن محمد، 41 سنة رقيب شرطة سابق وشقيقه فتحي محمد 31 سنة محامي وسامية عيد 29 سنة ربة منزل ومعتز بالله محمد 40 سنة بدون عمل، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية لمؤسسة ذات نفع عام «مؤسسة مجدي يعقوب» وهي ايصالات استلام شيك نقدية منسوب صدورها للمؤسسة السالف بيانها، بطريق الاصطناع وذلك بأن اتفقوا مع المجهول على إنشائها على غرار نظيرتها الصحيحة التي تصدرها تلك المؤسسة.





وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين ساعدوا الآخر بأن أمدوه ببياناتها فقام الأخير بإثبات تلك البيانات ومهرها بتوقيعات عزها زورا للموظفين المختصين وبصمها ببصمة خاتم للمؤسسة السابق بيانها محل الاتهام الثاني فتمت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة واستعملوها بأن قدموا للمجني عليه إبراهيم رزق فتوصلوا بتلك الطريقة على الاستيلاء على أمواله محل اتهامهم الثالث.





وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهمين بواسطة الغير بتقليد أختام لمؤسسة ذات نفع عام «خاتم مؤسسة مجدي يعقوب» بأن اصطنعها مجهول على غرار نظيره الصحيح واستعمله بأن بصم به المحررات المزورة مع علمهم بتقليدها.





وأوضحت التحقيقات قيام المتهمين بالاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه إبراهيم رزق وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروتهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقة بأن قدموا إليه محررات مزورة على أنها صحيحة تثبت على خلاف الحقيقة أنهم استلموا المبالغ المالية على هيئة تبرعات لمؤسسة ذات نفع عام موهمين إياه أنهم تابعين لذات المؤسسة وتمكنوا بتلك الوسيلة الاستيلاء على تلك الأموال.









واستمعت النيابة العامة إلي أقوال المجني عليه إبراهيم رزق، بقيام المتهمين بتحصيل مبالغ مالية منه على سبيل التبرع لمؤسسة مجدي يعقوب وتسليمه ايصالات نقدية منسوب صدورها للمؤسسة وبالتواصل مع المؤسسة أقروا بأن الإيصالات غير صادرة من المؤسسة واتهم المتهمين بالتحايل عليه وإيهامه بأنهم موظفين بالمؤسسة وتحصلوا على المبالغ المالية بناء على ذلك الاتهام والايصالات المزورة.





واستمعت النيابة العامة إلي شهادة الرائد مصطفى محمود معاون مباحث قسم شرطة البساتين، بأنه تمكن من ضبط المتهمين من الأول إلى الثالث وبحوزتهم دفتري استلام نقدية ومنسوب صدورهم لمؤسسة مجدي يعقوب وبطاقة تعارف خاصة بالمتهم الأول وممهورة ببصمة خاتم منسوبة لمؤسسة مجدي يعقوب كونه محصل وبمواجهتهم أقروا بتكوين تشكيلا عصابيا رفقة المتهم الرابع للتحايل على المواطنين وتحصيل مبالغ مالية بداعي أنها تبرعات للمؤسسة بصفتهم موظفين تابعين لها مستخدمين ايصالات مزورة منسوبة للمؤسسة وممهورة ببصمة خاتم مزوره.





كما استمعت النيابة العامة الي شهادة الرائد محمد حسن بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والشاهد الرابع النقيب محمود محمد معاون مباحث قسم البساتين، أن تحرياتهما السرية أكدت قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في التحايل والنصب على المواطنين وتلقي مبالغ مالية على هيئة تبرعات لمؤسسة مجدي يعقوب موهمين المتبرعين أنهم موظفين بالمؤسسة وتسليمهم إيصالات مزورة وممهورة ببصمة خاتم مزوره.

