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أخبار العالم

السعودية تسجل 315 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:00 م
السعودية تسجل 315
السعودية تسجل 315 إصابة جديدة بكورونا
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دعاء أبوهشيمة
سجلت المملكة العربية السعودية اليوم، الأحد، استقرارا ملحوظا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة سبق السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في بيانها اليومي بشأن مستجدات الفيروس اليوم الأحد، تسجيل 315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ تفشي الفيروس في المملكة 375006 حالة.

وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 349 حالات شفاء جديدة ليصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 366094 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6461 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2451 والحالات الحرجة 508 حالة، مشيرة إلى أن أكثر من 541 ألفا تلقوا لقاح كورونا حتى الآن.

وكانت الصحة السعودية قد اعلنت، أمس السبت، تسجيل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و3 حالات وفاة جديدة.
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