رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس جامعة عين شمس

يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، ويرافقه وفد من الأطباء.
وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، استقبل منذ قليل، وفدا رفيع المستوى من نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، وبحضور المستشار حازم أبو سديرة، أمين صندوق نادى القضاة، والمستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استعداد المجلس التام لدعم القضاء المصري، وكل ما من شأنه المساهمة في رفعة شأن القضاء، مثمنا دور نادي القضاة الذي وصفه بـ"بيت القضاة الكبير".
وأعرب عبد الرازق عن سعادته البالغة بالزيارة الكريمة لنادي القضاة والذي وصفته بـ"سند القضاة"، إذ يمثل تاريخا عريقا ورمزًا لقضاء مصر الشامخ.
وقال رئيس مجلس الشيوخ، إنه مهما تحدث عن مدى الاعتزاز بدور نادي القضاة المنشود دائما لإعلاء شأن السلطة القضائية والتعبير عما يجول في أرجائها، فهو شهادة مجروحة، لا سيما وانتمائي لهذه المهنة المقدسة التي شرفت دائما بانتمائي لها.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن المجلس لا يألو جهدا في تقديم كل ما هو ممكن لدعم القضاء المصري، معربًا عن اعتزازه وشكره على هذه الزيارة الكريمة.
وفي ختام كلمته، توجه رئيس مجلس الشيوخ بالتوفيق لنادي القضاة ومجلس إدارته في رسالتهم، قائلًا: "لست وحدي من يتمنى لهم النجاح، في مهمتهم، فكل من ينتمي للأسرة القضائية، يتمنى أن يكونوا على قدر المسئولية المعلقة على أعناقهم".
من جانبه، أكد المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر، الآمال العريضة التي يضعها الشعب المصري في مجلس الشيوخ ودوره الوطني، وكذا أيضا أسرة القضاء المصري، قائلًا: "نرجو من الله أن يكون المجلس على قدر آمال الشعب المصري".
وقال عبد المحسن إن اختيار عبد الرازق لهذا المنصب الرفيع لاقى ارتياحا كبيرا لدى جموع القضاة، معربًا عن أمله في أن يكون هناك تعاون على أعلى مستوى بين النادي وجموع القضاة من جهة وبين مجلس الشيوخ برئاسة القامة القضائية ممثلة في المستشار عبد الرازق من جهة أخرى، وأن يكون هذا التعاون لصالح المواطن والقضاء المصري.