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برلمان

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس جامعة عين شمس

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:13 م
المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، ويرافقه وفد من الأطباء.


وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، استقبل منذ قليل، وفدا رفيع المستوى من نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، وبحضور المستشار حازم أبو سديرة، أمين صندوق نادى القضاة، والمستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ.


وأكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استعداد المجلس التام لدعم القضاء المصري، وكل ما من شأنه المساهمة في رفعة شأن القضاء، مثمنا دور نادي القضاة الذي وصفه بـ"بيت القضاة الكبير".


وأعرب عبد الرازق عن سعادته البالغة بالزيارة الكريمة لنادي القضاة والذي وصفته بـ"سند القضاة"، إذ يمثل تاريخا عريقا ورمزًا لقضاء مصر الشامخ.


وقال رئيس مجلس الشيوخ، إنه مهما تحدث عن مدى الاعتزاز بدور نادي القضاة المنشود دائما لإعلاء شأن السلطة القضائية والتعبير عما يجول في أرجائها، فهو شهادة مجروحة، لا سيما وانتمائي لهذه المهنة المقدسة التي شرفت دائما بانتمائي لها.


وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن المجلس لا يألو جهدا في تقديم كل ما هو ممكن لدعم القضاء المصري، معربًا عن اعتزازه وشكره على هذه الزيارة الكريمة.


وفي ختام كلمته، توجه رئيس مجلس الشيوخ بالتوفيق لنادي القضاة ومجلس إدارته في رسالتهم، قائلًا: "لست وحدي من يتمنى لهم النجاح، في مهمتهم، فكل من ينتمي للأسرة القضائية، يتمنى أن يكونوا على قدر المسئولية المعلقة على أعناقهم".


من جانبه، أكد المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر، الآمال العريضة التي يضعها الشعب المصري في مجلس الشيوخ ودوره الوطني، وكذا أيضا أسرة القضاء المصري، قائلًا: "نرجو من الله أن يكون المجلس على قدر آمال الشعب المصري".


وقال عبد المحسن إن اختيار عبد الرازق لهذا المنصب الرفيع لاقى ارتياحا كبيرا لدى جموع القضاة، معربًا عن أمله في أن يكون هناك تعاون على أعلى مستوى بين النادي وجموع القضاة من جهة وبين مجلس الشيوخ برئاسة القامة القضائية ممثلة في المستشار عبد الرازق من جهة أخرى، وأن يكون هذا التعاون لصالح المواطن والقضاء المصري.
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