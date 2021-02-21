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فن

ميرنا نور الدين تشارك جمهورها كواليس مسلسلها "كوفيد 25"

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:16 م
ميرنا نور الدين و
ميرنا نور الدين و انجي علاء
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ندى فكري
نشرت الفنانة ميرنا نور الدين لمتابعيها صورة جديدة لها مع المؤلفة إنجي علاء، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".

وظهرت الفنانة ميرنا مع إنجي علاء في الصورة من كواليس مسلسل كوفيد 25 وعلقت عليها قائلة :" with the beautiful lady "

وتحرص المؤلفة إنجي علاء على حضور كواليس تصوير مسلسل كوفيد٢٥ مع المخرج أحمد نادر جلال، وظهرت مع المخرج أحمد نادر جلال وهما يتابعان تصوير العمل.

وأكدت إنجي على اقترابها من الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل الذي سيعرض على ١٥ حلقة رمضان ٢٠٢١، وذلك نظرا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته، والتي ستتطلب وقتا ومجهودا مضاعفا وميزانية ضخمة لخروجه بالشكل المطلوب.

المسلسل من بطولة النجوم يوسف الشريف واحمد صلاح حسني وايتن عامر وادوارد وايناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وامير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام واسلام جمال وزكي فطين وعماد رشاد وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

الجدير بالذكر أن آخر مسلسل تأليف إنجي علاء هو مسلسل بلا دليل بطولة النجمة درة وخالد سليم ونيقولا معوض ومن قبله قصة مسلسل لعبة إبليس وآخر رواية لها هي رواية الأشقر مروان.
ميرنا نور الدين تشارك جمهورها كواليس مسلسلها "كوفيد 25"
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