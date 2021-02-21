نائبة عن عقوبة تامر أمين وإيقافه: رد فعل مُرضٍ للمجتمع الصعيدي

أشادت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن محافظة اسيوط، بقرار نقابة الإعلاميين إلغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلامي تامر أمين ، وذلك بعد حديثه بأسلوب غير لائق عن الصعايدة، مؤكدة رفضها وإدانتها لهذا الحديث.





وأضافت "السعيد" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن تصريحات تامر أمين غير مسؤولة وتهدد الامن والسلام المجتمعي للشعب المصري ، مشيرة إلى أن قرار الإيقاف له يُعتبر رد فعل مرضياً للمجتمع الصعيدي .





وتابعت عضو مجلس النواب، قائلة : "لابد أن يكون الرد رادعاً لكل من يدلي بتصريحات مهينة، موجهة كل التقدير للصعيد وأهل الصعيد وبناتنا بالصعيد".





وكان قد تسبب تصريحات الإعلامي تامر أمين خلال برنامجه علي "قناة النهار" والتي ذكر فيها أن "نسبة صغيرة في مناطق الريف والصعيد بيخلفوا ولاد وبنات، علشان العيال هم اللي يصرفوا على الأب والأم، متابعًا "الأهالي في الصعيد والريف بيشحنوا ولادهم للقاهرة والإسكندرية عشان يشتغلوا خادمات وعُمال" غضب نواب الصعيد تحت قُبة البرلمان ومطالبتهم بإستدعاء وزير الدولة للإعلام" إسامة هيكل للتحقيق في الواقعة.