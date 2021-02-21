ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائبة عن عقوبة تامر أمين وإيقافه: رد فعل مُرضٍ للمجتمع الصعيدي

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:26 م
تامر أمين
تامر أمين
Advertisements
ماجدة بدوى
أشادت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن محافظة اسيوط، بقرار نقابة الإعلاميين إلغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلامي تامر أمين ، وذلك بعد حديثه بأسلوب غير لائق عن الصعايدة، مؤكدة رفضها وإدانتها لهذا الحديث.

وأضافت "السعيد" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن تصريحات تامر أمين غير مسؤولة وتهدد الامن والسلام المجتمعي  للشعب المصري ، مشيرة إلى أن قرار الإيقاف له يُعتبر رد فعل مرضياً للمجتمع الصعيدي .

وتابعت عضو مجلس النواب، قائلة : "لابد أن يكون الرد رادعاً لكل من يدلي بتصريحات مهينة، موجهة كل التقدير للصعيد وأهل الصعيد وبناتنا بالصعيد".

وكان قد تسبب تصريحات الإعلامي تامر أمين خلال برنامجه علي "قناة النهار" والتي ذكر فيها أن "نسبة صغيرة في مناطق الريف والصعيد بيخلفوا ولاد وبنات، علشان العيال هم اللي يصرفوا على الأب والأم، متابعًا "الأهالي في الصعيد والريف بيشحنوا ولادهم للقاهرة والإسكندرية عشان يشتغلوا خادمات وعُمال" غضب نواب الصعيد تحت قُبة البرلمان ومطالبتهم بإستدعاء وزير الدولة للإعلام" إسامة هيكل للتحقيق في الواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تامر أمين يوجه رسالة جديدة لـ أهل الصعيد.. فيديو

بسبب إهانة الصعايدة.. برلمانية تقدم إحاطة لمحاسبة تامر أمين في البرلمان

برلماني يطالب بمحاسبة تامر أمين: سننتفض لكرامة أهالي الصعيد

بعد الهجوم عليهم.. أول رد من الفلاحين على الإعلامي تامر أمين

بعد إهانته لـ«الصعايدة».. النائب عبدالرحيم كمال يطالب بمحاسبة تامر أمين ومنعه من الظهور على الشاشة

زلة لسان أنهت برنامجه.. تامر أمين الإعلامي الجريء بين الاعتذار والتحقيق

ترشيحاتنا

الموز باللبن أبرزها.. احذر تناول هذه الأطعمة مع بعضها يهدد صحتك

بعد إسقاط ليفربول.. أنشيلوتي يكشف سر إيقاف خطورة محمد صلاح

لحل الأزمة المالية.. جالاتا سراي يعرض قميص مصطفى محمد للبيع

بعد تعويم الجنيه .. الحكومة السودانية تتخذ إجراءات للتخفيف من عواقب القرار

تحرك عاجل من وزير الرياضة.. القصة الكاملة لأزمة بعثة الزمالك فى السنغال

شاهد.. أرخص سيارات فارهة في مصر 2021

Advertisements

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

مفاجأة في قضية الطبيب المتحرش .. مهاجم منتخب مصر تعرض للتحرش الجنسي وضرب الطبيب علقة موت .. خاص

الجائحة أوشكت على الانتهاء.. رئيس لجنة مكافحة كورونا يطمئن المواطنين

أيامه معدودة.. شوبير يلمح إلى رحيل لاعب جديد عن بيراميدز

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام.. وشرط وحيد للعودة .. التفاصيل الكاملة

سؤال وجواب.. ما هي خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري وعقوبات المتخلفين؟

بعد إسقاط ليفربول.. أنشيلوتي يكشف سر إيقاف خطورة محمد صلاح

البكاء إلى هتاف.. كيف غير الرئيس السيسي حياة 8 أسر سكندرية في أسبوعين

أنا حمار ومبفهمش .. مخرج «حلوة الدنيا سكر» يعتذر عن عدم استكمال المسلسل

خصصه لغير القادرين ببلدته .. حكم قضائي بتعويض أحمد موسى بـ 300 ألف جنيه من تامر حبيب

وزيرة الصحة: دفعات من لقاح فيروس كورونا تصل مصر خلال ساعات

تحرك عاجل من وزير الرياضة.. القصة الكاملة لأزمة بعثة الزمالك فى السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب.. أسما شريف منير تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

بالفستق والشيكولاتة ونباتي.. وصفات متنوعة لعمل السحلب فى المنزل

بفستان لافت.. شاهد إطلالة زوجة محمد زيدان في حفل عيد ميلادها