هل ينجو منها صلاح.. مذبحة مرتقبة لنجوم ليفربول





ويعاني ليفربول من أزمات متلاحقة وضعف في خطوطه بعدما أصيب نجم الفريق فان دايك الذي لم يتم تدعيمه بصفقة قوية أخرى على مستوى خط الدفاع وحل البرازيلي فابينيو محله في مركز ليس مركزه، مع ضعف البدلاء ماتيب وجوميز وغيرهم.





تجديد الدماء، كان أهم ما طالبت به الجماهير خاصة مع تحقيق هذا الجيل من ليفربول كل البطولات المحلية والقارية من كأس العالم للأندية ودوري الأبطال، والدوري المحلي، واقتراب انتهاء مسيرة بعض اللاعبين وضعف مستوى الباقين.





جماهير ليفربول غاضبة



الجماهير شنت حملة على التواصل الاجتماعي لتسريح اللاعبين ومنهم من طالب باستمرار صلاح الذي لا زال يتصدر قائمة هدافي الدوري حتى الآن.





وعلقت الجماهير على المباراة فقا أحدهم "يجب تغيير خط الهجوم كليا .. الفريق يحتاج إلى دوافع جديدة"، بينما قال آخر "الإصابات عطلت الفريق، والهجوم لدى الريدز أصبح متكاسلا".





ودعمت بعض الجماهير محمد صلاح فكتب أحدهم "صلاح أفضلا لاعب هذا الموسم، ونحن لا نستطيع الفوز إلا إذا قدم صلاح عملا ساحرا على أرضية الملعب وهذا مقلق للغاية"، بينما هاجم آخرون فيرمينو وماني وقالوا انهما لا يسجلون في غياب صلاح.





من سيرحل عن ليفربول





بات رحيل فينالدوم نجم خط الوسط ضروريا بسبب عدم قدرته على إفادة الفريق أكثر من ذلك، بينما تلاحقه عروض برشلونة الإسباني التي يفكر فيها جديا.





أما الإنجليزيين ميلنر وهندرسون فيعتبر ليفربول أن هذه الحقبة هي آخر محطاتهم في لعب كرة القدم بعدما صنع تاريخا كبيرا وحققا بطولات عدة مع ليفربول وأرقام مهمة مع المنتخب الإنجليزي.





وطالبت الجماهير الحمراء بتغيير شامل في خط الدفاع باستثناء فيرجيل فان دايك واستجلاب مدافعين أقوياء لسد ثغرات الدفاع ومساندة الهولندي على حماية خطوط الفريق الدفاعية.





وعن محمد صلاح، فلا زال موقفه غير محسوم وسط مقارنات بينه وبين الفرنسي مبابي لضم أحدهما إلى النادي الملكي ريال مدريد وبالتالي قد يخلع صلاح قميص الريدز الموسم المقبل.





وقال أحد المشجعين إن ليفربول إذا خسر دوري الأبطال هذا الموسم فإن ساديو ماني وصلاح سيرحلان لا محالة".





وقست الصحف الإنجليزية على ليفربول عقب الخسارة الأخيرة، بينما ألمحت إلى أن الإدارة تنوي الاستغناء عن لاعبين كثيرين في الفريق خلال الموسم المقبل.

لم تغفر جماهير ليفربول لفريقها السقوط المدي في قلعة الانفيلد أمام الغريم التقليدي إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بهدفين مقابل لا شيء لتتعقد رتبة ليفربول بين الكبار الأربعة في انجلترا ويبتعد خطوة عن اللحاق ببطولة دوري أبطال أوروبا.