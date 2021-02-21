ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

هل ينجو منها صلاح.. مذبحة مرتقبة لنجوم ليفربول

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:29 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد سالم
لم تغفر جماهير ليفربول لفريقها السقوط المدي في قلعة الانفيلد أمام الغريم التقليدي إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بهدفين مقابل لا شيء لتتعقد رتبة ليفربول بين الكبار الأربعة في انجلترا ويبتعد خطوة عن اللحاق ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعاني ليفربول من أزمات متلاحقة وضعف في خطوطه بعدما أصيب نجم الفريق فان دايك الذي لم يتم تدعيمه بصفقة قوية أخرى على مستوى خط الدفاع وحل البرازيلي فابينيو محله في مركز ليس مركزه، مع ضعف البدلاء ماتيب وجوميز وغيرهم.

تجديد الدماء، كان أهم ما طالبت به الجماهير خاصة مع تحقيق هذا الجيل من ليفربول كل البطولات المحلية والقارية من كأس العالم للأندية ودوري الأبطال، والدوري المحلي، واقتراب انتهاء مسيرة بعض اللاعبين وضعف مستوى الباقين.

جماهير ليفربول غاضبة
الجماهير شنت حملة على التواصل الاجتماعي لتسريح اللاعبين ومنهم من طالب باستمرار صلاح الذي لا زال يتصدر قائمة هدافي الدوري حتى الآن.

وعلقت الجماهير على المباراة فقا أحدهم "يجب تغيير خط الهجوم كليا .. الفريق يحتاج إلى دوافع جديدة"، بينما قال آخر "الإصابات عطلت الفريق، والهجوم لدى الريدز أصبح متكاسلا".

ودعمت بعض الجماهير محمد صلاح فكتب أحدهم "صلاح أفضلا لاعب هذا الموسم، ونحن لا نستطيع الفوز إلا إذا قدم صلاح عملا ساحرا على أرضية الملعب وهذا مقلق للغاية"، بينما هاجم آخرون فيرمينو وماني وقالوا انهما لا يسجلون في غياب صلاح.

من سيرحل عن ليفربول 

بات رحيل فينالدوم نجم خط الوسط ضروريا بسبب عدم قدرته على إفادة الفريق أكثر من ذلك، بينما تلاحقه عروض برشلونة الإسباني التي يفكر فيها جديا.

أما الإنجليزيين ميلنر وهندرسون فيعتبر ليفربول أن هذه الحقبة هي آخر محطاتهم في لعب كرة القدم بعدما صنع تاريخا كبيرا وحققا بطولات عدة مع ليفربول وأرقام مهمة مع المنتخب الإنجليزي.

وطالبت الجماهير الحمراء بتغيير شامل في خط الدفاع باستثناء فيرجيل فان دايك واستجلاب مدافعين أقوياء لسد ثغرات الدفاع ومساندة الهولندي على حماية خطوط الفريق الدفاعية.

وعن محمد صلاح، فلا زال موقفه غير محسوم وسط مقارنات بينه وبين الفرنسي مبابي لضم أحدهما إلى النادي الملكي ريال مدريد وبالتالي قد يخلع صلاح قميص الريدز الموسم المقبل.

وقال أحد المشجعين إن ليفربول إذا خسر دوري الأبطال هذا الموسم فإن ساديو ماني وصلاح سيرحلان لا محالة".

وقست الصحف الإنجليزية على ليفربول عقب الخسارة الأخيرة، بينما ألمحت إلى أن الإدارة تنوي الاستغناء عن لاعبين كثيرين في الفريق خلال الموسم المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

5 لاعبين مرشحين لتدعيم خط دفاع ليفربول في الميركاتو الشتوي

أسباب تراجع ليفربول مع يورجن كلوب

بشرى سارة لجماهير ليفربول بشأن فان دايك

ترشيحاتنا

حبس أصحاب صفحة اللهو الخفى على فيس بوك 15 يوما

بعد تعويم الجنيه .. الحكومة السودانية تتخذ إجراءات للتخفيف من عواقب القرار

تخفيض رسوم التوثيق.. الدولة تشجع المواطنين على تسجيل المنشآت بالشهر العقارى

التعليم: انتهاء مهلة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي .. اليوم

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام.. وشرط وحيد للعودة .. التفاصيل الكاملة

رانيا يوسف بعد البراءة من "الفعل الفاضح وازدراء الأديان": القضاء المصري راعي الحقوق والحريات

Advertisements

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

مفاجأة في قضية الطبيب المتحرش .. مهاجم منتخب مصر تعرض للتحرش الجنسي وضرب الطبيب علقة موت .. خاص

الجائحة أوشكت على الانتهاء.. رئيس لجنة مكافحة كورونا يطمئن المواطنين

أيامه معدودة.. شوبير يلمح إلى رحيل لاعب جديد عن بيراميدز

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام.. وشرط وحيد للعودة .. التفاصيل الكاملة

سؤال وجواب.. ما هي خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري وعقوبات المتخلفين؟

بعد إسقاط ليفربول.. أنشيلوتي يكشف سر إيقاف خطورة محمد صلاح

البكاء إلى هتاف.. كيف غير الرئيس السيسي حياة 8 أسر سكندرية في أسبوعين

أنا حمار ومبفهمش .. مخرج «حلوة الدنيا سكر» يعتذر عن عدم استكمال المسلسل

خصصه لغير القادرين ببلدته .. حكم قضائي بتعويض أحمد موسى بـ 300 ألف جنيه من تامر حبيب

وزيرة الصحة: دفعات من لقاح فيروس كورونا تصل مصر خلال ساعات

تحرك عاجل من وزير الرياضة.. القصة الكاملة لأزمة بعثة الزمالك فى السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب.. أسما شريف منير تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

بالفستق والشيكولاتة ونباتي.. وصفات متنوعة لعمل السحلب فى المنزل

بفستان لافت.. شاهد إطلالة زوجة محمد زيدان في حفل عيد ميلادها