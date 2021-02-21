جامعة الفيوم: عودة التدريب داخل قاعات مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، عن عودة التدريب تدريجيًّا بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ابتداءً من شهر مارس القادم 2021م مع اتباع الإجراءات الاحترازية وتقليل الأعداد والحفاظ على التباعد الاجتماعي.





وأشار الدكتور وليد خليل مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إلى أن تقديم استمارات الالتحاق للشهور من مارس حتى يونيو يتم بالمركز من الآن وحتى قبل انعقاد البرنامج بحد أقصى 4 أيام عمل، وفي حال اكتمال الأعداد المطلوبة لن يتم قبول التسجيل، حيث يتم تخفيض الأعداد من ١٨ إلى ١٢ متدربا بالبرنامج الواحد.





مؤكدًا ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات داخل المركز وداخل القاعات حتى الانتهاء من اليوم التدريبي، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الموجودة على استمارة الالتحاق بالبرامج التدريبية.





[email protected] ، مرفق نموذج استمارة المشاركة، وجداول البرامح التدريبية عن الشهور من مارس حتى يونيو. للتواصل: إيميل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس











