جامعة الفيوم: عودة التدريب داخل قاعات مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، عن عودة التدريب تدريجيًّا بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ابتداءً من شهر مارس القادم 2021م مع اتباع الإجراءات الاحترازية وتقليل الأعداد والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
وأشار الدكتور وليد خليل مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إلى أن تقديم استمارات الالتحاق للشهور من مارس حتى يونيو يتم بالمركز من الآن وحتى قبل انعقاد البرنامج بحد أقصى 4 أيام عمل، وفي حال اكتمال الأعداد المطلوبة لن يتم قبول التسجيل، حيث يتم تخفيض الأعداد من ١٨ إلى ١٢ متدربا بالبرنامج الواحد.
مؤكدًا ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات داخل المركز وداخل القاعات حتى الانتهاء من اليوم التدريبي، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الموجودة على استمارة الالتحاق بالبرامج التدريبية.
للتواصل: إيميل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس [email protected] ، مرفق نموذج استمارة المشاركة، وجداول البرامح التدريبية عن الشهور من مارس حتى يونيو.
افتتح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم يرافقه الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صفاء محمد أحمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة مشروع تنمية المهارات المهنية للطالبة المعلمة بكلية التربية للطفولة المبكرة وكذلك الاستديو الإذاعي والتليفزيوني الخاص بقسم الإعلام التربوي بالكلية بحضور عدد من عمداء ووكلاء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة.
صرح الدكتور أحمد جابر شديد أن المشروع يهدف إلى تنمية مهارات الطالبات المعلمات بكلية التربية للطفولة المبكرة على كيفية استخدام الأجهزة الحديثة بمعمل مصادر التعلم لذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك تنمية مهاراتهم في مجال الدراسات والبحوث التجريبية والاستشارات النفسية وأيضًا تطوير ورفع كفاءة الطالبات المعلمات من خلال التدريب على التطبيقات العملية على الأجهزة والمعدات الخاصة بمعملي التنوير الموسيقى واللغات.
وأشار شديد إلى أن إدارة الجامعة أتاحت كافة الامكانات المالية والتقنية لإنجاز هذا المشروع المهم والذى سيعمل في مرحلته الأولى على تدريب وتنمية وتطوير مهارات طالبات الكلية وفى المرحلة الثانية سيقوم بتقديم التدريب والدعم الفني والتقني للمؤسسات التعليمية المتخصصة في مجال تأهيل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة كما أكد سيادته أن الاستوديو الإذاعي والتليفزيوني الخاص بقسم الإعلام التربوي والمزمع بدء الدراسة فيه قريبًا مجهز بوحدات إضاءة وأجهزة صوت وعزل صوتي وكاميرات ووحدات تحكم حديثة ستسهم في تقديم التدريب العملي للطلاب وإنتاج البرامج الخاصة بالأطفال.