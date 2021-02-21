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فن

أطيب كوميديان.. شاهد | حمدى الميرغنى يوجه رسالة لـ سليمان عيد

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:52 م
صدى البلد
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سيد احمد
وجه الفنان حمدي الميرغنى رسالة لـ الفنان سليمان عيد، ونشر صورة له معه من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وعلق حمدى المرغنى قائلا: "أطيب كوميديان في الوسط الفني، بحبك يا أخف دم إنسان". 


يذكر أن آخر أعمال حمدى الميرغنى مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة أوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.


المسلسل بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.


ويعد مسلسل "اتنين في الصندوق" البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.
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