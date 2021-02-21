بعد حصول الجامعة على المركز الأول.. تكريم 7 كليات بعين شمس من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار

شهدت اليوم جامعة عين شمس تكريم الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار لحصول الجامعة على المركز الأول خلال دورة اكتوبر 2020 في مجال محو الأمية وتم تكريم كلية تربية نوعية اليوم مع كليات (التربية - البنات - الاداب - الالسن - الحقوق - التجارة)، ضمن احتفالية الهيئة العامة لمحو الأمية وجامعة عين شمس.
ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد المتبني ويس جامعة عين شمس والدكتور عاشور العمري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وبحضور الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق.
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ويأتى التكريم لحصول الجامعة على المركز الأول في دورة أكتوبر 2020، حيث نجحت الجامعة في محو أمية ٧٦٤٤ دارسا ناجحا، نتاج للإجراءات الفاعلة التي وضعتها الجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والمجلس الأعلى للجامعات بإصدار قرارات إلزام لبعض الكليات النظرية بالمشاركة في محو الأمية وإنشاء وحدات لمحو الأمية بكل كلية، الي جانب تحفيز الطلاب المتميزون بحوافز مادية وعينية.
جدير بالذكر أنه على هامش الاحتفالية سيتم تجديد بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وجامعة عين شمس للعام الثالث على التوالي؛ لتظل الجامعة تسعى للتطوع والعمل المجتمعي.
وتم يتم تكريم الطلاب المتميزون الذين محو أمية أكبر عدد من الأميين.. حيث حازت كلية التربية على المركز الأول، وكلية البنات للعلوم والآداب والتربية على المركز الثاني، كلية الألسن على المركز الثالث، كلية الآداب على المركز الرابع، كلية التربية النوعية على المركز الخامس، كلية الحقوق على المركز السادس، وكلية التجارة على المركز السابع.
وسيتم تكريم مديري الوحدات منسقي المشروع بالكلية الذين ساهموا مع طلابهم بالمشروع وبذل جميع الجهود للنهوض بالمشروع وارتقاؤه.