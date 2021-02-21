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تعليم

بعد حصول الجامعة على المركز الأول.. تكريم 7 كليات بعين شمس من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:47 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
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حسام الفقي
شهدت اليوم جامعة عين شمس تكريم الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار لحصول الجامعة على المركز الأول خلال دورة اكتوبر 2020 في مجال محو الأمية وتم تكريم كلية تربية نوعية اليوم مع كليات (التربية - البنات - الاداب - الالسن - الحقوق - التجارة)، ضمن احتفالية الهيئة العامة لمحو الأمية وجامعة عين شمس.


ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد المتبني ويس جامعة عين شمس والدكتور عاشور العمري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وبحضور الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق.

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ويأتى التكريم لحصول الجامعة على المركز الأول في دورة أكتوبر 2020، حيث نجحت الجامعة في محو أمية ٧٦٤٤ دارسا ناجحا، نتاج للإجراءات الفاعلة التي وضعتها الجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والمجلس الأعلى للجامعات بإصدار قرارات إلزام لبعض الكليات النظرية بالمشاركة في محو الأمية وإنشاء وحدات لمحو الأمية بكل كلية، الي جانب تحفيز الطلاب المتميزون بحوافز مادية وعينية.

جدير بالذكر أنه على هامش الاحتفالية سيتم تجديد بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وجامعة عين شمس للعام الثالث على التوالي؛  لتظل الجامعة تسعى للتطوع والعمل المجتمعي.

وتم يتم تكريم الطلاب المتميزون الذين محو أمية أكبر عدد من الأميين.. حيث حازت كلية التربية على المركز الأول، وكلية البنات للعلوم والآداب والتربية على المركز الثاني، كلية الألسن على المركز الثالث، كلية الآداب على المركز الرابع، كلية التربية النوعية على المركز الخامس، كلية الحقوق على المركز السادس، وكلية التجارة على المركز السابع.

وسيتم تكريم مديري الوحدات منسقي المشروع بالكلية الذين ساهموا مع طلابهم بالمشروع وبذل جميع الجهود للنهوض بالمشروع وارتقاؤه.
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