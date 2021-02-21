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تعليم

على مساحة 55 فدانا.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد الوحدات الإنتاجية والتجديدات بمزرعة الراهب

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:04 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية مزرعة الجامعة بالراهب القائمة على مساحة 55 فدانا ومخصصة لخدمة التدريبات والبحوث العلمية لطلاب كلية الزراعة والطب البيطرى والصيدلة.

تأتى الزيارة بصفة دورية لمتابعة أعمال التجديدات والتجهيزات التى تتم بالمزرعة، وما تضمه من وحدات إنتاجية وبحثية مختلفة والتى تسهم فى سد احتياجات المجتمع من مختلف المحاصيل الاستراتيجية والمنتجات الحيوانية وأجود أنواع العسل وبيعها للمجتمع بمنافذ كلية الزراعة بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى دورها المهم كمزرعة بحثية تعليمية لتدريب الطلاب وتنمية مهاراتهم.

وشدد مبارك على سرعة الانتهاء من كافة أعمال تطوير المزرعة والاستغلال الأمثل لكل مواردها ووحداتها، والتوسع قدر الإمكان في زيادة الرقعة الزراعية بالمحاصيل ذات البعد الاستراتيجي لتحقيق أقصى استفادة تخدم الطلاب والمجتمع.

رافق رئيس الجامعة فى جولته نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعة، الدكتور سعيد عمر المستشار الزراعى لرئيس الجامعة المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة والمهندسة رباب الدالى مدير عام الشئون الهندسية.
على مساحة 55 فدانا.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد الوحدات الإنتاجية والتجديدات بمزرعة الراهب
على مساحة 55 فدانا.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد الوحدات الإنتاجية والتجديدات بمزرعة الراهب
على مساحة 55 فدانا.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد الوحدات الإنتاجية والتجديدات بمزرعة الراهب
على مساحة 55 فدانا.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد الوحدات الإنتاجية والتجديدات بمزرعة الراهب
على مساحة 55 فدانا.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد الوحدات الإنتاجية والتجديدات بمزرعة الراهب
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