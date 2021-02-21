لدعم السيدات ... تفاصيل إطلاق مبادرة مواجهة التنمر بعد الولادة





وأضافت " سيد " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ، أن تأسيسها للمبادرة جاء من منطلق أن السيدات يصيبها اكتئاب ما بعد الولادة وتعرضت أيضأ لهذه الانتقادات ، لافتة إلى أنها تهدف لدعم السيدات فى كافة دول العالم .





وأشارت إلى أن التعليقات والتنمر الذى يقال للأم بعد الولادة يصيبها ب الاكتئاب واضطرات الحالة النفسية ، مؤكدة أنها تهدف لإيصال فكرة الدعم المعنوى للأم بعد الولادة .

قالت مروة سيد ، مؤسسة مبادرة لمواجهة التنمر ضد النساء بعد الولادة ، إنها أنجبت بناتها الثلاث فى فترات متقاربة وكان كل اهتمامها منصب عليهم فقط لدرجة جعلتها تنسى الاهتمام بمظهرها وشكلها .