ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لدعم السيدات ... تفاصيل إطلاق مبادرة مواجهة التنمر بعد الولادة

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:03 م
اكتئاب ما بعد الولادة
اكتئاب ما بعد الولادة
Advertisements
شيرين عادل
قالت مروة سيد ،  مؤسسة مبادرة لمواجهة التنمر ضد النساء بعد الولادة ،  إنها أنجبت بناتها الثلاث فى فترات متقاربة وكان كل اهتمامها منصب عليهم فقط لدرجة جعلتها تنسى الاهتمام بمظهرها وشكلها . 

وأضافت " سيد " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ،   أن تأسيسها للمبادرة جاء من منطلق أن السيدات يصيبها اكتئاب ما بعد الولادة وتعرضت أيضأ لهذه الانتقادات ، لافتة إلى أنها تهدف لدعم السيدات فى كافة دول العالم .

وأشارت إلى أن التعليقات والتنمر الذى يقال للأم بعد الولادة يصيبها ب الاكتئاب واضطرات الحالة النفسية ، مؤكدة أنها تهدف لإيصال فكرة الدعم المعنوى للأم بعد الولادة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

القومي للمرأة ينظم ورشة عمل عن خدمات الدعم النفسي بمكتب شكاوى المجلس

لدعم صحة الأم والجنين.. تقديم الخدمة الطبية لـ 33 ألف سيدة بالمبادرة الرئاسية في الشرقية

للتوعية النفسية.. مبادرة "أنا مش تمثال شمع" للحد من التنمر على السيدات بعد الولادة.. فيديو

اكتشف الاكتئاب الحقيقي وطرق علاجه

برلمانية تكشف خطورة التنمر: ينجم عنه مشاكل انتحارية

تقديم الخدمة الطبية لـ 48 ألف سيدة بمبادرة دعم صحة الأم والجنين في الشرقية

ترشيحاتنا

صرف 5.3 مليار جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا

بعد أنباء توقيعه للدحيل القطري.. تحرك زملكاوي جديد بشأن فرجاني ساسي

الخلاف بين الأمير هاري وشقيقه ويليام يشتعل مجددًا والسبب "إهانة للملكة"

البكاء إلى هتاف.. كيف غير الرئيس السيسي حياة 8 أسر سكندرية في أسبوعين

وفاة سعد عباس رئيس شركة صوت القاهرة متأثرًا بـ كورونا

موسيماني يجتمع بـ محمود كهربا على هامش مران النادي الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ظهور مرسيدس G-Class 4 × 4 موديل 2022 الجديدة

بمكياج جذاب.. أسما شريف منير تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

بالفستق والشيكولاتة ونباتي.. وصفات متنوعة لعمل السحلب فى المنزل