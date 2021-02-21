لأول مرة في العالم.. زراعة قلب متوقف في جسد المرضى عبر تقنية جديدة تعيد إحياءه

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن نجاح أطباء الهيئة الصحة الوطنية ببريطانيا في تجربة فريدة ليصبحوا روادا بين أطباء في العالم، وذلك من خلال زرع قلوب متوقفة سابقًا في أجساد مرضى القلب من الأطفال لتعود إلى العمل من جديد.

وأوضحت الصحيفة أن الجراحين استخدموا في هذه العملية الفريدة قلوب مرضى ماتوا دماغيا، وهم أشخاص لا تزال قلوبهم تنبض ولكنهم غير قادرين على البقاء على قيد الحياة دون دعم من أجهزة التنفس الصناعي.

وأشارت إلى أنه في خطوة يمكن أن تزيد بشكل كبير من عمليات زراعة لأعضاء البشرية ، قام الجراحون للمرة الأولى بزرع قلوب كانت توقفت في السابق بداخل جسد مرضى مراهقين.

واوضحت الصحيفة أن الأطباء من مستشفى بابوورث الملكي في مقاطعة كامبريدجشاير البريطانية، استخدموا آلة جديدة رائدة لجعل القلب ينبض مرة أخرى، لتساعد في نقل القلب المتوقف إلى مريض أخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن، تلك الآلة تعمل عن طريق تكرار الظروف داخل جسم الإنسان.

واستفاد ستة مرضى - تتراوح أعمارهم بين 12 و 16 عامًا - حتى الآن من هذه التقنية الرائدة ، والتي تسمى بالتبرع بعد موت الدورة الدموية (DCD).

وأفادت الصحيفة بأن آنا هادلي ، التي تبلغ من العمر الآن 16 عامًا ، من ووستر ، كانت أول مريضة استفادت من العملية ، وقد انتظرت قرابة عامين لإجراء عملية زرع قلب لها.