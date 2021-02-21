محافظ المنيا يفتتح مكتب تموين بني عبيد ويتفقد مواقع مشروعات حياة كريمة

افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد مكتب تموين قرية بني عبيد المطور بمركز ابوقرقاص، ضمن تنفيذ عدد من الخدمات والمشروعات بقري مركز ابوقرقاص المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .





يخدم المكتب 4 قري رئيسية وهي ( بني عبيد - بني موسي- جريس- اسمنت) بتوابع تصل إلي 23 قرية بإجمالي تعداد سكان 228 ألف و 113 فرد، ويقدم كافة الخدمات التموينية والتي منها " بدل تالف- بدل فاقد- نقل من محافظة إلي أخري- رقم سري- - استلام بطاقة جديدة- والعديد من الخدمات الأخرى".





جاء ذلك بحضور العقيد محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة ، دكتور محمد حلمي رئيس مركز ابوقرقاص وعدد من نواب الشيوخ والبرلمان ، وممثلي البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري الخدمات وممثلي الهيئات بالقطاعات المنفذة للمشاريع .





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أكد المحافظ إنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مشروع قومي يهدف إلى تنمية وتطوير القرى المصرية، فان المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري، تستهدف 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة وهي مراكز "أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس مغاغة ، العدوة ، " بتكلفة تصل تقريبا الى 22 مليار جنيه، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.





أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المركز يأتي ضمن 16 مركز مطور تم تنفيذها لخدمة أصحاب البطاقات التموينية، حيث تم افتتاح 3 مراكز منها بحضور وزير التموين ومحافظ المنيا، وهذا المكتب يعد الرابع، وسيتوالى افتتاح باقي المراكز المتطورة تباعًا.





وتفقد محافظ المنيا عقب افتتاح المكتب عددا من المواقع الجاري العمل بها ضمن المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية، ،حيث تابع المحافظ أعمال تبطين وتأهيل ترعة بني عبيد ،وكذلك أعمال إنشاء كوبري للمارة أمام قرية نزلة جريس ، كما تفقد الموقع العام لمد شبكات الصرف الصحي بنزلة جريس وكذلك موقع إنشاء محطة رفع صرف صحي جريس.





واجري المحافظ خلال تفقده للمشاريع الجاري العمل بها لقاءات حوارية، مع أهالي القري، ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي تجريها المحافظة مع أهالي القري المستهدفة للتطوير ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث هنا محافظ المنيا الأهالي بدخول عدد من الخدمات والمشاريع لتلك القري ، معربا عن خالص شكره وتقديره رئيس الجمهورية، على مشروعات حياة كريمة والتي سيتم تنفيذها بنطاق 5 مراكز بمحافظة المنيا، حيث ستعمل تلك المشروعات على إحداث تغير حقيقي في القرى بالمحافظة.



