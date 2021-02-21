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حوادث

حبس المتهمين بسرقة شركة كهرباء الخانكة

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:31 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة الخانكة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بسرقة الكابلات الكهربائية بشركة كهرباء الخانكة بمعاونة آخر لقي وفاته بعد هروبة وقفزه بمياه ترعة الإسماعيلية. 


كما أمرت النيابة العامة تحريات حول الواقعة وملابساتها وعمل صحيفة جنائية المتهمين لبيان القضايا المطلوبين بها وتحرير المضبوطات التي ضبطت معهم. 

تلقى مدير مباحث القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بضبط الأهالى كلا من" ب. ا " عاطل، و"ح. ع" عاطل أثناء قيامهما بسرقة الكابلات الكهربائية الخاصة بشركة كهرباء الخانكة.

وتبين أن المتهمين كان معهم متهم ثالث لقي وفاته أثناء هروبة من الأهالي والقفز بمياه ترعة الإسماعيلية ليلقى وفاته المنية تحرر محضر بالواقعة وأحيلا المتهمين للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.

وكانت تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قد كشفت واقعة العثور على شاب غرق بمياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة، حيث تبين أن الغريق يدعى "م. ز"، 37 عاما، سبق اتهامه في 7 حوادث سرقة.

كما تبين أن المتهم قفز بمياه ترعة الإسماعيلية هربا من الأهالي الذين أمسكوا به وبصحبته اثنان آخران، وهما كل من "ح. ع"، و"ب. ا"، 49 عاما، عاطلين أثناء سرقتهما الكابلات الكهربائية الخاصة بشركة كهرباء الخانكة فلقي مصرعه.

وضبطت مباحث مركز الخانكة برئاسة المقدم أحمد سامي، رئيس المباحث، باقي المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المبين وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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