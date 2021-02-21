من سيارتها.. سارة الشامي تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة سارة الشامي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سارة الشامي، من سيارتها بإطلالة جذابة مما لفت انتباه متابعيها، ومن الناحية الجمالية، لم تتكلف سارة الشامي في وضع المكياج واكتفت بجمال ملامحها مما أبرز جمالها.



كما تركت شعرها البني القصير منسدل بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تتناسب مع ظهورها، ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوار، واكتفت بوضع قرط دائري باللون الذهبي وأسورة.







يذكر أن أحدث أعمال سارة الشامي مسلسل "فرصة ثانية" بطولة كل من ياسمين صبري، هبة مجدي، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، وإدوارد، ونهال عنبر.

