وصلنا 24 ألف أسرة لبر الأمان .. تعرف على مبادرة لم الشمل

قال الشيخ اسلام محمد ضيف الله، عضو مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية، إن المركز مختص عن الافتاء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، ومن خلال الفتوى تم ايجاد نسبة كبيرة من الاسئلة تدور حول مشاكل الطلاق والانفصال والمشاكل عامة بين الزوجين او الاسر والعائلات، ولذلك فكر المركز في عمل مبادرة "لم الشمل"، وهي ليست تقتصر على اصدار الفتوى فقط وانما ايضا مساهمة مجتماعية من خلال علاج تلك المشكلة.









واوضح الشيخ اسلام ضيف الله، خلال حواره في برنامج"ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كثير من نسب الطلاق تكون من غير سبب قوي ومن الممكن ان تحل بسهولة، لافتا الي ان المبادرة اطلقت للعمل في عام 2018، وتمت من خلال التواصل مع الحالات، والتوصل الي اسباب المشاكل وحلها ووضع ضوابط لها لاستمرار الحياة، لان الاسر هي النواة الاولى للمجتمع، مؤكدا على ان "الاسر المستقرة تساوي مجتمع امن".





وتابع ان المبادرة وفقا لاحصائيتها رصدت 35 الف حالة انفصال وفي طريقها للطلاق، واستطاعت المبادرة الوصول الي 27 الف اسرة، وتم التعامل معهم، ونجحت المبادرة في ايصال 24 الف اسرة لبر الامان، وايجاد حلول لهم، ووضع بنود لاستمرار العلاقة الزوجية بينهم، مع توضيح حقوق وواجبات كل طرف منهم.



