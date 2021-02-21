ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ كفرالشيخ يشهد تسليم 15 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة .. صور

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:00 م
تسليم العقود
تسليم العقود
Advertisements
محمود زيدان
شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم، تسليم 15 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور رؤساء المراكز والمدن.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم تسليم 15 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم " 3 عقود بمركز ومدينة بلطيم، و 5 عقود بمركز ومدينة مطوبس، و 7 عقود بمراكز " دسوق، كفرالشيخ، سيدي غازي، بيلا، سيدي سالم "، مؤكدًا على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن إجمالي عقود التقنين التى تم تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الآن بلغ 667 عقدًا، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وقال محافظ كفرالشيخ، إننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذى يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن، مع مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.
محافظ كفرالشيخ يشهد تسليم 15 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة .. صور
محافظ كفرالشيخ يشهد تسليم 15 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة .. صور
محافظ كفرالشيخ يشهد تسليم 15 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يسلم ١٣ عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة

مع مراعاة البعد الاجتماعي.. مطروح: تنفيذ توجيهات الرئيس بالإسراع في تقنين الأراضي

محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 8 عقود للمستفيدين من تقنين أملاك الدولة

ترشيحاتنا

أبرزها خطيئة كلوب.. 3 أسباب وراء انهيار ليفربول في الدوري الإنجليزي

فاكر كنت بقولك إيه .. مصطفى بكري يكشف موقفا مهما حدث مع المشير طنطاوي

ليبيا.. أول تعليق من أمريكا على محاولة اغتيال باشاغا

بيان عاجل من داخلية الوفاق بشأن محاولة اغتيال باشاغا

تحرك عاجل من وزير الرياضة.. القصة الكاملة لأزمة بعثة الزمالك فى السنغال

بعد جدل شكواه للكاف.. كهربا يخاطب جمهوره قبل مواجهة الأهلى وسيمبا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باقة الـ 300 ألف .. أفضل 10 سيارات في هذه الفئة بالسوق المصري

فضحتها البطانة وبرأتها المحكمة .. رانيا يوسف تنجو من 3 تهم

تعرف على أفضل 5 سيارات دفع رباعي في السعودية