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رياضة

4 مشاهد في مران الأهلي الرئيسي قبل مواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.. صور

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:43 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المران الرئيسي بملعب جيمخانا في تنزاانيا إستعدادًا لمواجهة سيمبا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا. 

وشهد مران الفريق الأحمر الرئيسي 4 مشاهد مهمة وهي :

1- ازمة ملعب التدريب
حرص بيتسو موسيماني المدير الفني علي علي تأخير بدء مران الفريق الجماعي اليوم قبل إصلاح جانب من أرضية ملعب جيمخانا الذي تقام عليه تدريبات الفريق في تنزانيا، وقام بيتسو موسيماني ومعه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، باستدعاء مسؤولي ملعب جيمخانا لإصلاح الجانب غير المستوى من أرضية ملعب المران؛ حرصا على سلامة اللاعبين.   

2- مروان محسن
شارك مروان محسن، في جزء من المران الجماعي للفريق الذي أقيم على ملعب جيمخانا  في تنزانيا ظهر اليوم، ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، إن مروان شارك في التدريبات البدنية وفقرات التدريبات بالكرة بشكل طبيعي في بداية المران. 

وأضاف: «الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني فضل عدم مشاركة اللاعب في التقسيمة؛ حرصا على سلامته، وحتى لا تتجدد إصابته، حيث ستكون عودته بشكل تدريجي للمشاركة في التقسيمة». 

وأتم أبو عبلة: «إراحة اللاعب من المشاركة في التقسيمة اليوم تؤهله بشكل أفضل وأكثر جاهزية للمشاركة في المران الرئيسي غدا». 

3- محمود كهربا
عقد بيتسو موسيماني، جلسة قصيرة مع محمود كهربا، لاعب وسط الفريق، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم بعد ظهر اليوم الأحد على ملعب جيمخانا في تنزاني، وحرص موسيماني خلال الاجتماع مع كهربا على توجيه بعض التعليمات الفنية المحددة للاعب قبل انطلاق التقسيمة. 
  
4- السفير المصري 
حرص محمد جابر أبو الوفا، السفير المصري في تنزانيا  وطاقم السفارة على حضور مران الأهلي اليوم  الأحد على ملعب جيمخانا في دار السلام، وكان في استقبالهم محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا. 

وحرص الدماطي على توجيه الشكر باسم مجلس إدارة النادي الأهلي للسفير المصري في تنزانيا محمد جابر أبو الوفا على ما يقدمه من دعم دائم لبعثة الفريق حتى قبل وصولها إلى تنزانيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في المباراة المقرر إقامتها الساعة الثالثة عصرا بعد غد الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
4 مشاهد في مران الأهلي الرئيسي قبل مواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.. صور
4 مشاهد في مران الأهلي الرئيسي قبل مواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.. صور
4 مشاهد في مران الأهلي الرئيسي قبل مواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.. صور
4 مشاهد في مران الأهلي الرئيسي قبل مواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.. صور
4 مشاهد في مران الأهلي الرئيسي قبل مواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.. صور
4 مشاهد في مران الأهلي الرئيسي قبل مواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.. صور
4 مشاهد في مران الأهلي الرئيسي قبل مواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.. صور
4 مشاهد في مران الأهلي الرئيسي قبل مواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.. صور
4 مشاهد في مران الأهلي الرئيسي قبل مواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.. صور
4 مشاهد في مران الأهلي الرئيسي قبل مواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.. صور
4 مشاهد في مران الأهلي الرئيسي قبل مواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.. صور
4 مشاهد في مران الأهلي الرئيسي قبل مواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.. صور
4 مشاهد في مران الأهلي الرئيسي قبل مواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.. صور
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