موعد تطعيم المواطنين ووصول جرعات جديدة.. وزيرة الصحة تعلن 3 مفاجآت

كشفت الدكتورة ايناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب تفاصيل لقاء النواب مع وزيرة الصحة د. هالة زايد وزيرة الصحة وقالت انها أعلنت خلال الاجتماع خطة وصول جرعات جديدة من الامصال وان هناك جرعات جديدة سيصل عددها الى 100 مليون جرعة ستكتمل قبل نهاية العام الجارى وقبل بدء الموجة الثالثة من كورونا، ولفتت " عبد الحليم " ان الوزيرة اكدت تطعيم المواطنين باللقاح سيبدا من الأسبوع المقبل.





وقالت عبد الحليم ان وزيرة صحة كشفت عن بدء حملة جديدة لتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل بعد ظهور نوع جديد منه ولفتت الي ان النوع المنتشر حاليا جديد خاصة ان مصر خالية من شلل الأطفال منذ عام 2005 وان التطعيم سيكون عبارة عن 3 جرعات يفصل بينها شهرين وسيتم تطعيم جميع الأطفال حتى يتم التحفيف من ظهوره مرة أخرى.





واشارت ايناس عبد الحليم ان وزيرة الصحة اكدت انها لا تستطيع التدخل لضم الأطباء المتوفين نتيجة كورونا الى صندوق الشهداء وليس من سلطتها، وا نها اكدت على ان الوزارة بدات في تشكيل مجلس ادارة صندوق الطوارئ الخاص بالاطباء الذى صدره القانون الخاص به من المجلس السابق وسيتم التعامل مع حالة الوفاة بكورونا كاصابة عمل وان اى طبيب توفى بكروونا سيحصل على تعويض.



