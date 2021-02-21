طرح جاك JS3 موديل 2021 في الأسواق المصرية .. تفاصيل

اعلنت شركة جاك الصينية عن طرح النسخة الفيس ليفت من سيارتها جاك S3 الجديدة موديل 2021 من خلال وكيلها فى السوق المحلى المصرى بتغييرات في التصميم الخارجي والتجهيزات الداخلية في السيارة ، تحت مسمى JS3 بدلا من S3 .





وتم طرح السيارة جاك JS3 فى السوق المحلى المصرى بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 118 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر مع ناقل حركة CVT يوفر نقل القوة الي العجلات الامامية للسيارة التي يمكنها الوصول الي سرعة قصوى تبلغ 180 كم في الساعة ، فيما يمكن تحقيق استهلاك وقود بواقع 6.5 لتر لكل 100 كم .





وياتى الشكل الخارجى للسيارة بمصابيح أنحف من السابق وتصميم أمامي مختلف كما تحمل مصابيح نهارية ليد ومصابيح ليد خلفية ومرايا كهربائية الضم وقضبان تحميل فوق السقف وتحكم في الاضاءة الامامية وفتحة سقف للسيارة مع كشافات شبورة في الخلف وجناح خلفي .





اما المقصورة الداخلية للسيارة فتاتى بشاشة داخلية 10.25 بوصة و6 سماعات وعجلة قيادة بفرش جلدي ومثبت للسرعة وتكييف أوتوماتيك والعديد من الاضافات الأخرى.

وتاتى السيارة جاك JS3 بأبعاد تصل الي 4.3 متر وعرض 1.7 متر وارتفاع بواقع 1.64 متر وقاعدة عجلات بطول 2.56 متر وارتفاع عن الارض 20 سم كما يبلغ وزن السيارة 1650 كجم .





وتحتوى السيارة على العديد من وسائل الامان من بينها ، ايرباج أمامي وستائر هوائية جانبية مع فرامل ABS وEBD وايموبليزر لمنع السرقة وسنتر لوك ودعم للفرامل ونظام منع الانزلاق.





ويصل سعر السيارة جاك JS3 موديل 2021 بسعر 259.900 ألف جنيه في مصر .