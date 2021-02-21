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رياضة

إنبي يتعادل مع الإسماعيلي 1-1 ويتساوى مع بيراميدز في النقاط

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:05 م
انبي والاسماعيلي
انبي والاسماعيلي
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث مباراة الإسماعيلي وإنبي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الممتاز. 

سجل محمد الشامي هدف الإسماعيلي  في الدقيقة 6 من عمر الباراة، وحافظ الدراويش على التقدم لمدة 83 دقيقة.

وأدرك انبي التعادل ورفض خسارة الثلاث نقاط عن طريق محمد حتحوت في الدقيقة 89 من عمر المباراة. 

وبهذا التعادل تقاسم الفريقان نقتطى المباراة، وأستقر الإسماعيلي في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط، بينما يرتفع رصيد انبي للنقطة 18 متساويا مع بيراميدز في النقاط ومحتلا المركز الثامن.
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