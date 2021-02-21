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تفاصيل مبادرة حياة كريمة لدعم قرى أسوان ..فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:15 م
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
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حمزة شعيب
قال أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، إن هناك مركزين مبادرة حياة كريمة تهدف لتطوير قري الريف المصري.

وتابع شعبان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج " صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"، أن قوافل مبادرة حماية لدعم قري أسوان شملت  بجانب تنظيم  قافلة  طبية موسعة  للكشف علي أمراض العيون توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية و1000 بطانية شتاء على الاسر غير القادرة باكثر من 20 قرية". 

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة تأتي لدعم المتضررين من فيروس كورونا وذلك لتقديم الدعم للشرائح الأكثر إحتياجًا فى مواجهة مخاطر إنتشار الفيروس ، والحد من الآثار السلبية لإنتشار الفيروس على حياة ومعيشة الآلاف من عمال اليومية.
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