ليس الأفضل.. أستاذ مناعة بأكسفورد: الغلق العام أسهل الحلول لمواجهة كورونا فى بريطانيا.. فيديو

قال الدكتور أحمد سليمان، مدرس علم المناعة بجامعة أكسفورد، إن الغلق العام هو الأسهل في بريطانيا لمواجهة فيروس كورونا لكنه ليس الأفضل.





وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن آثار الغلق تكون صعبة على اقتصاد الدول، مؤكدا أن الغلق هو الحل الأسهل للسيطرة على فيروس كورونا وتقليل العدوى.





وأشار مدرس علم المناعة بجامعة أكسفورد، إلى أن اللقاحات أصبحت عامل أساسي في السيطرة على انتشار فيروس كورونا، وكذلك الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية، موضحا أنه كان هناك اغلاق في بريطانيا منذ يوم 22 ديسمير، وكان له تأثير صعب على الاقتصاد والحياة العامة.



