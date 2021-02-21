مصرع اثنين.. مشاجرة بين 5 أشخاص بالأسلحة النارية بسبب خلافات على قطعة أرض بطريق بنى سويف الزعفرانة

نشبت مشاجرة بين 5 أشخاص بالأسلحة النارية، بسبب خلافات على حيازة قطعة أرض بطريق بنى سويف الزعفرانة ، ولقى اثنان مصرعهما، وتمكن المقدم أشرف الخولى رئيس مباحث مركز بنى سويف و رجال المباحث من القبض على 3 متهمين وبحوزتهم 2 قطعة سلاح آلى، وفوارغ طلقات.





وقررت النيابة العامة باشراف المستشار طارق جلال المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف بحبس المتهمين الثلاث 4 ايام على ذمة التحقيقات

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وكان اللواء محمد مراد، مدير امن بنى سويف تلقى اخطارا من المقدم اشرف الخولى رئيس مباحث مركز بنى سويف بوقوع مشاجرة بين عرب السودان وعرب الحساسين بمنطقة بنى سويف الزعفرانة للخلاف على ملكية ارض ودارت معركة بالأسلحة النارية أسفرت عن مصرع كلا من منصور .م.ا. من عرب السودان وعمر .ا.ي من عرب الحساسين.





وعلى الفور قامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض على 3 متهمين وهم ياسر .م، ووليد .أ واحمد .ه، وجميعهم من المشاركين في المعركة بالسلاح الالى وتحفظت اجهزة البحث الجنائى على سلاحين إلى وفوراغ طلقات وتم تحرير محضر بالواقعة.





وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 ايام والتحفظ على الاسلحة الالية وتشريح جثتى المجنى عليهما وبيان ما بهما من إصابات.



