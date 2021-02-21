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أخبار العالم

رويترز: إيران تواصلت مع إدارة بايدن بشأن المحتجزين الأمريكيين

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:07 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وكالة "رويترز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، إن إيران تواصلت مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول المحتجزين الأمريكيين لديها.

ونقلت "رويترز" عن مصادر إيرانية، قولها "تبادلت طهران وواشنطن رسائل فقط حول المحتجزين الأمريكيين وذلك عبر السفارة السويسرية لدينا". 

وكان مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، قال ظهر اليوم، إن الولايات المتحدة بدأت اتصالات مع إيران بشأن أمريكيين محتجزين لديها.

وقال سوليفان، خلال "سي.بي.إس" الأمريكية وردا على سؤال عما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدأت مفاوضات مع إيران بهدف إطلاق سراح أمريكيين محتجزين في هذا البلد، إن هذه القضية "تثير الغضب التام والمطلق". 

وأضاف "بدأنا التواصل مع الإيرانيين حيال هذا الموضوع".
 
وتابع: "لن نقبل حلا طويل المدى بينما يواصلون احتجاز أمريكيين ظلما ودون سند من القانون".

كما شدد مستشار الأمن القومي الأمريكي على أن بايدن "مصمم" على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن الدبلوماسية هي الطريق الأفضل لتحقيق ذلك.

وقال سوليفان إن "إيران لم ترد حتى الآن" فيما يتعلق برغبة الولايات المتحدة في بدء مفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين الحكومة الإيرانية من جهة والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى.
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