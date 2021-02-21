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رياضة

الشوط الأول.. تعادل أسوان والاتحاد السكندري 1-1 بالدورى

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:21 م
لقاء أسوان والاتحاد
لقاء أسوان والاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
سيطر التعادل الإيجابي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين فريقي الاتحاد السكندري وأسوان "1-1"، في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز .
بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي نادي أسوان حيثت تمكن عبد العزيز موسي أحرز هدف تقدم أسوان في الدقيقة 2 من عمر المباراة عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك زعيم الثغر .

وتمكن لاعبي نادي الاتحاد السكندري من العودة سريعا والسيطرة على أحداث المباراة وإحراز هدف التعادل في الدقيقة "30"، عن طريق اللاعب رزاق سيسه من خلال تمريرة رائعة من روماريو إلى رزاق سيسيه الذي انفرد بالمرمى وراوغ حارس مرمى أسوان بطريقة رائعة وسجل الكرة داخل الشباك
وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون :-
حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: السيد سالم _ محمود رزق _ داميون لوي _ عمار حمدي

الوسط: أحمد نبيل مانجا _ خالد الغندور _ كريم الديب

الهجوم: فوزي الحناوي _ رزاق سيسيه _ روماريو
بينما خاض أسوان المباراة بتشكيل مكون من:
عمر رضوان، أحمد سالم صافي، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، عبد العزيز موسى، عمر الحلواني، أحمد خالد، محمد اسامه، أحمد الصغيري، سولمان منساه، عمر الداحي.
ويحتل أسوان المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة بينما يتواجد أيضا الاتحاد السكندري في المركز الـ 11  برصيد "15 نقطة 
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