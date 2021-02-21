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أصل الحكاية

عامل نظافة بـ 26 ألف دولار.. وظيفة "لقطة" بالقصر الملكي البريطاني | تفاصيل

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:56 م
الملكة اليزابيث
الملكة اليزابيث
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رشا عوني
لا تتردد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا في التركيز على أدق التفاصيل بقصرها الملكي الفخم ، لتعلن باستمرار عن حاجتها لموظفين يعملون بالقصر بمقابل مادي مغرٍ، إلى جانب الإقامة به، فهناك العديد من الأشخاص الذين يعملون في وظائف قد تبدو غريبة للبعض، لكن هذه المرة تبحث الملكة إليزابيث عن عامل نظافة. 


لن يكون الموظف الجديد مجرد عامل نظافة بالقصر الملكي ، بل سيكون دوره بشكل محدد تنظيف وصيانة والحفاظ على الديكورات والأجزاء الداخلية بالقصور الملكية لضمان أن تكون مناسبة للملكة ذات الـ94 عامًا.


الراتب الذي حددته الملكة إليزابيث مغرٍ، فقد أعلن الموقع الخاص بـ قصر "باكنجهام" الملكي، المقر الرسمي لملكة بريطانيا "إليزابيث الثانية"، عن وظيفة جديدة براتب سنوي يُقدر بنحو 19 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 26 ألف دولار، وهي وظيفة "عامل نظافة" أو بعبارة أخرى "مساعد تدبير منزلي".


الشخص الذي سيحصل على هذه الوظيفة، سينعم بالعديد من الامتيازات الأخرى، فمن شروط الوظيفة أنه سيقيم في مقر القصر الملكي، و سيعمل تحديدا على تنظيف ورعاية الديكورات الداخلية لغرف القصور الملكية . 


وبحسب إعلان الوظيفة الذي أعلنه القصر الملكي، فإن المقر الرئيسي للمرشح سيكون "قلعة وندسور" أو قصر "باكنجهام"، لكنه سيعمل أيضًا في قصور ملكية أخرى خلال العام، وإلى جانب فرصة السفر إلى مقرات الإقامة الملكية المتعددة على مدى 3 أشهر تقريبًا سنويًا، فسوف تُعرض على المرشح أو المرشحين الفرصة للإقامة في القصر الملكي مع توفير جميع الوجبات ونفقات السفر والمخصص لها تعديل في الراتب.


ومن شروط الحصول على الوظيفة أيضا أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال في اللغة الإنجليزية و الرياضيات ومن المقرر أن يخضع لبعض التدريبات المهنية.
 

أيضًا الشخص الذي سيحصل على تلك الوظيفة سيكون له فرصة الإقامة في القصر، مع توفير جميع الوجبات ونفقات السفر ضمن الراتب.
 

وجاء في نص إعلان الوظيفة الذي تداولته وسائل إعلام بريطانية ما مفاده أنه يشمل تدريبًا مهنيًا من المستوى الثاني في مجال التدبير المنزلي، وسوف يتعلم المرشح في إطاره أثناء العمل بدعم من مشرف وفي ظل برنامج تعليمي مدته 13 شهرًا، وذلك قبل الانضمام إلى فريق العمل الدائم "لتقديم معايير استثنائية".

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