شطة: بواليا يكرر سيناريو فلافيو والأهلي والزمالك فى نهائى دورى الأبطال .. فيديو





قال شطة فى حواره لـ "صدى البلد": يتعين التعاقد مع لاعبين فى النادى الأهلي يكونوا على قدر كبير من الخبرات خلال الفترة المقبلة وبأموال كبيرة على غرار البولندى ليفاندوسكي مهاجم بايرن ميونيخ كى يتسنى لهم اللعب امام كبار العالم.





تابع : والتر بواليا مهاجم القلعة الحمراء يكرر سيناريو فلافيو ويحتاج الى بعض الوقت من أجل إكتساب الثقة خاصة بعدما فك النحس من خلال الهدف الذى أحرزه فى مرمى المريخ السوداني.





أضاف: الأهلي قادر على تخطى سيبما التنزاني يوم الثلاثاء المقبل نظرا لإمتلاكه التاريخ والبطولات فى القارة السمراء مشددا على أن الزمالك أيضا لديه فرصة كبيرة للتغلب على بطل السنغال نظرا لمشاركته للمرة الأولى فى تاريخ دورى أبطال إفريقيا.





لفت إلى أنه فى حال عدم مواجهة الاهلي والزمالك خلال الأدوار المقبلة سوف نشهد نهائى لدورى أبطال إفريقيا للمرة الثانية فى سابقة لم تحدث فى تاريخ القارة الإفريقية.









أكد عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" مدير أكاديميات النادى الأهلي أن والتر بواليا مهاجم القلعة الحمراء مشروع فلافيو جديد فى القلعة الحمراء لافتا إلى أن قطبي الكرة المصرية بإمكانهما التواجد فى نهائى دورى أبطال إفريقيا للمرة الثانية فى سابقة لم تحدث فى تاريخ القارة السمراء.