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رياضة

قائمة سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة غزل المحلة في كأس مصر

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:48 م
محمد ابراهيم
محمد ابراهيم
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عبدالله هشام
أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه التي دخل بها معسكرا مغلقا مساء اليوم، في محافظة الإسكندرية استعدادا لمواجهة غزل المحلة بكأس مصر.


ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة فريق غزل المحلة، في الثانية والنصف مساء غد الاثنين، على ملعب استاد حرس الحدود بمحافظة الإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.


وقرر المدير الفني ضم 22 لاعبا إلى معسكر المباراة وهم كالتالي:


حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر.


خط الدفاع: رجب بكار - وليد عبد المنعم - طارق سامي - خالد صبحي - سيف تقا - فابريس نجاه - محمود صقر.


خط الوسط: ضياء قنديل - عاشور الأدهم - محمود نبيل - عبدالرحمن بودي - رجب عمران - محمد إبراهيم.


خط الهجوم: أحمد غنيم - شادي حسين - مصطفى ميسي - وينفول كوبينا - ماكسويل باكوه - شريف دابو - أحمد ياسر ريان.
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