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فن

بفستان وردي.. أحدث ظهور لسمية الخشاب

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:47 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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محمد بدران

شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها بصورة جديده لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

حيث ظهرت "سمية الخشاب" في الصورة بإطلالة مميزة ترتدي فستان منفوش باللون الوردي، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ولونت الشفاه باللون الأحمر الذى يبرز جمال انوثتها.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابيه تكشف جمالها وعلقت "عندما أكون محاطة بالطبيعة ، أصبح جنية"

وتعد الفنانة سمية الخشاب البالغة من العمر 54 عاما، إحدى النجمات اللاتى قدمن عددا من الأعمال الفنية التى لاقت إعجاب الجمهور، ولكن حياة سمية الخشاب الشخصية مليئة بالأحداث والتفاصيل المختلفة، وإن كانت تبدو قوية فى كل المواقف الصعبة التى مرت بها.

وتزوجت سمية الخشاب خمس مرات قبل زواجها من أحمد سعد، وذلك بحسب تصريحاتها المسجلة بالفيديو عبر العديد من البرامج التليفزيونية، حيث أكدت أكثر من مرة أن شائعات الزواج تحيطها كثيرا، لكنها لم تتزوج كثيرا كما أشاع البعض وسوف نستعرض لكم في التقرير التالى عدد زيجات الفنانة سمية الخشاب.


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