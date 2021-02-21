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أخبار العالم

أولها تركيا.. الكويت تضيف 33 دولة إلى قائمة الأعلى خطورة بسبب كورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:55 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، إضافة 33 دولة دولة إلى قائمة الدول الأعلى خطورة من حيث معدل تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وأشارت الوزرة إلى أن القائمة شملت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا والبرتغال وأنجولا والكونجو الديمقراطية واليابان والسويد وإيرلندا وباراجواي وفنزويلا وألمانيا.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن وكيل وزارة الصحة، مصطفى رضا، قوله: "يأتي هذا القرار بناء على تقييم الوضع الوبائي الراهن عالميا لفيروس كورونا وما تم رصده من زيادة في معدلات الإصابة في العديد من دول العالم".

وأضاف: "هذا بالإضافة لرصد سلالة جديدة متحورة من الفيروس سريعة الانتشار تم رصدها في العديد من دول العالم، ونظرا للوضع الوبائي المحلي الذي يشهد زيادة في عدد الحالات وللحد من وفادة المرض إلى الكويت وحرصا على الصحة العامة فان الوزارة".

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