الكويت.. تفاصيل انتحار وافدة سورية ألقت نفسها من بناية شاهقة

كشفت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الأحد، أن وافدة سورية ألقت نفسها من أعلى بناية شاهقة في منطقة الفراونية ما أسفر عن مصرعها.





ونقلت "الأنباء" عن مصادر أمنية قولها "خلصت التحريات بشأن وفاة وافدة سورية تبلغ 42 عاما في أنها ألقت بنفسها من علوّ ولا يوجد من ألقى بها، وذلك بعدما ثبت لرجال المباحث أن باب الشقة التي تقيم بها الوافدة مغلق من الداخل".





وأضافت المصادر "وزارة الداخلية تلقت بلاغًا من حارس عن وجود امرأة بلا حراك أسفل البناية، وتبين ان الوافدة تقيم داخل شقة في البناية ذاتها وهي من الجنسية السورية".





وتابعت "تم إبلاغ رجال المباحث الذين توجهوا إلى الشقة التي تقيم بها بإيعاز من الحرس ومن ثم كسرها وتبين أن الباب مغلق من الداخل وهو ما يعني انها هي من ألقت بنفسها من علو".



