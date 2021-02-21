ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى بكري يرد على إهانة أهل الصعيد.. ويوجه رسالة للحكومة.. شاهد

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:49 م
النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري
Advertisements
قسم التوك شو
رد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على إهانة الاعلامى تامر امين لأهل الصعيد قائلا: «لا يجب إهانة أي فئة من فئات المجتمع لا الصعيد ولا بحري ولا أبناء النوبة او أبناء سيناء، ولا المسلمين او المسحيين، والنقد يكون للأشخاص فقط».

وقال «بكري» خلال لقائه على قناة «المحور» إن الرئيس السيسي في أحد لقاءته السابقة مع الإعلاميين أشاد بالصعيد وأهل الصعيد ودورهم وأنهم أصحاب الشهامة والكرامة، موضحا أن الصعايدة يصبرون على البلاء من أجل مصحة البلد، ولهم دور وطني بارز.

وأضاف مصطفى بكري، أن إهانة أبناء الصعيد والريف ووصف بناتهم أنهم خادمات كلام عيب ويعتبر إهانة، مشيرا إلى أن الصعايدة جزء من الوطن وهم أبناء مصر، و«بلاش نتكلم عن الأعراض ».

وطالب الحكومة بإصدار قانون يمنع إهانة الفئات المجتمعية في مصر ، ومحاسبة أي شخص يهين أي شخص ويتطاول على المصريين، لافتا إلى أن الصعايدة مش هتقبل الإهانة او التنازل على كرامتهم ، وردد: «رجالة الصعيد كانت بتحمي أقسام الشرطة»
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تامر أمين يوجه رسالة جديدة لـ أهل الصعيد.. فيديو

عقوبات رادعة تنتظر تامر أمين بعد إساءته لأهل الصعيد

الصعيد مصنع الرجال.. مصطفى بكرى يوجه رسالة قوية لـ تامر أمين

بسبب إهانة الصعايدة في الفضائيات.. مصطفى بكرى يطالب باستدعاء وزير الإعلام

برلماني يطالب بعقاب رادع ضد تامر أمين يتناسب مع حجم إهانته للصعايدة

بعد إهانته لـ«الصعايدة».. النائب عبدالرحيم كمال يطالب بمحاسبة تامر أمين ومنعه من الظهور على الشاشة

ترشيحاتنا

بعد ظهور نوع جديد .. وزيرة الصحة تعلن عن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل

في مباراة مثيرة.. أسوان يفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية ويصعد للمركز العاشر

لتجنب التقاضي.. رئيس الوزراء يفض التشابكات الحكومية حول الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة

الدوري المصري.. ملخص وأهداف لقاء أسوان والاتحاد السكندري 3-1

الإصابات فى مصر مخيفة.. أستاذ باطنة: علاج وحيد وفعال لمرض السكر .. فيديو

قبل إهانته بنات الصعيد .. تامر أمين يعترف: ضربت شابا تحرش ببنتي .. فيديو

Advertisements

بعد ظهور نوع جديد .. وزيرة الصحة تعلن عن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل

بسبب فرجاني ساسي.. «الحدث اليوم» توقف برنامج مي حلمي .. والإعلامية تعتذر لقناة الزمالك

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: لم نضع سيناريوهات للتعامل مع كورونا في المساجد خلال رمضان.. فيديو

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

النيابة الإدارية: انتهاء تحقيقات برج فيصل وإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة

لهذه الأسباب .. محمد صلاح يرحل عن ليفربول

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

إقامة قمة الأهلي والزمالك في رمضان.. تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة

لتجنب التقاضي.. رئيس الوزراء يفض التشابكات الحكومية حول الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة

خبير سوداني يكشف مفاجأة غير متوقعة عن سد النهضة

بعدي بأصعب أيام حياتي.. أسما شريف منير تطلب الدعاء من جمهورها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات من مطبخك .. أبسط 5 ماسكات للتخلص من الهالات السوداء

غنية بالألياف لمحاربة الإمساك .. 8 أطعمة يجب تناولها باستمرار

بالدولار.. سعر خرافى لفستان درة في أحدث إطلالة لها.. شاهد