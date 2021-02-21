مصطفى بكري يرد على إهانة أهل الصعيد.. ويوجه رسالة للحكومة.. شاهد

رد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على إهانة الاعلامى تامر امين لأهل الصعيد قائلا: «لا يجب إهانة أي فئة من فئات المجتمع لا الصعيد ولا بحري ولا أبناء النوبة او أبناء سيناء، ولا المسلمين او المسحيين، والنقد يكون للأشخاص فقط».





وقال «بكري» خلال لقائه على قناة «المحور» إن الرئيس السيسي في أحد لقاءته السابقة مع الإعلاميين أشاد بالصعيد وأهل الصعيد ودورهم وأنهم أصحاب الشهامة والكرامة، موضحا أن الصعايدة يصبرون على البلاء من أجل مصحة البلد، ولهم دور وطني بارز.





وأضاف مصطفى بكري، أن إهانة أبناء الصعيد والريف ووصف بناتهم أنهم خادمات كلام عيب ويعتبر إهانة، مشيرا إلى أن الصعايدة جزء من الوطن وهم أبناء مصر، و«بلاش نتكلم عن الأعراض ».





وطالب الحكومة بإصدار قانون يمنع إهانة الفئات المجتمعية في مصر ، ومحاسبة أي شخص يهين أي شخص ويتطاول على المصريين، لافتا إلى أن الصعايدة مش هتقبل الإهانة او التنازل على كرامتهم ، وردد: «رجالة الصعيد كانت بتحمي أقسام الشرطة»