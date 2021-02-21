هدية الصين.. مصر تتسلم 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" خلال ساعات

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث بأسم وزارة الصحة والسكان، إنه خلال ساعات قليلة سنستقبل دفعة من لقاح "سينوفارم" الصيني بواقع 300 ألف جرعة هدية من الصين لمصر".





وتابع «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «ننتظر استقبال ملايين الجرعات من لقاح أسترازينيكا من خلال التحالف الدولي للتطعيمات، وتعاقدنا على 100 مليون جرعة.





وأردف المتحدث بأسم وزارة الصحة والسكان : في نهاية الشهر الجاري سنبدأ في استلام 8.6 مليون جرعة من أسترازينيكا بالتحالف الدولي للقاحات، إذ سيشكل هذا الكم من الجرعات انفراجه كبيرة، وسنقوم بتسلم باقي الجرعات تباعا على مدار العام الحالي، البالغ عددها 40 مليون جرعة".





وأضاف أننا مستمرون في تطعيم الأطقم الطبية في كل محافظات الجمهورية، وسنبدا الأسبوع المقبل فتح الموقع الإلكتروني أمام المواطنين لكي تبدأ عمليات تسجيل طلبات الحصول على اللقاحات".



