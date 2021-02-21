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طارق الشناوي: المجتمع عاقب رانيا يوسف على تصريحاتها والسوشيال ميديا سلاح رادع

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:07 م
الفنانة رانيا يوسف
الفنانة رانيا يوسف
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ندى رأفت
 أكد طارق الشناوي، الناقد الفني، أن رانيا يوسف اعتذرت عن ما قدمته من أحاديث خلال لقاءها مع أحد الفضائيات العراقية حول مفاتنها، مشيرًا إلى أن النقابة بدأت تتداولة وتحذر من مثل هذه الأحاديث، وصورت هذا اللقاء بدون مقابل مادي. 

 وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن ثقافة الفنان هي من تضبط الفنانيين وأحاديثهم، مؤكدًا أن هناك الكثير من الفنانيين لا يملكون خاصية ضبط الإيقاع والتفرقة بين الحديث العام والخاص، أنه صعب جدًا وضع تحذيرات بشكل عام. 

 وأوضح أن المجتمع كان سلاح لمعاقبة الفنان من خلال السوشيال ميديا، وتصل هذه الأسلحة أن يكون عقاب رادع بشكل قوي، موضحًا أن رانيا يوسف لن تعاود ما فعلته واعترفت أنها أخطئت، مشيرًا إلى أنه ضد وضع قواعد صارمة.
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