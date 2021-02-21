على رأسهم مبابي وهالاند.. 5 لاعبين يخلفون ميسي ورونالدو على عرش الكرة





نهاية حقبة جميلة في تاريخ كرة القدم، ولكن من سيخلفهما على عرش الساحرة المستديرة، بدأ الحديث عن ذلك بعد تألق العديد من الأسماء الشابة الرائعة، ككيليان مبابي وإيرلينج هالاند وكثير من الأسماء.





وفي هذا التقرير، نستعرض أسماء 5 لاعبين مرشحين لخلافة ميسي ورونالدو على عرش كرة القدم





1- كيليان مبابي، هو الأسم الأقوى والأقرب لخلافة ميسي ورونالدو على عرش كرة القدم.. جناح باريس سان جيرمان والمتوج بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي منذ 3 أعوام، يعد من أفضل اللاعبين في وقتنا الحالي وهو لم يبلغ عامه الثالث والعشرين.





تقدر قيمته التسويقية بـ 180 مليون يورو، وهو الهدف الأول لكبار الفرق الأوروبية على رأسها ريال مدريد، وبقائه في البي إس جي أيضًا هو أمل كل الفرنسيين بل والحكومة كما صرحت وزيرة الشباب والرياضة منذ يومين.





سجل 141 هدفًا مع الأندية في 216 مباراة، وصنع 77 هدفًا، فيما سجل 16 هدفًا في 39 مشاركة دولية مع المنتخب الفرنسي





2- إيرلينج هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني والمنتخب النرويجي، هو ماكينة أهداف تبلغ 20 عامًا، لا تتوقف عن التهديف بالمعنى الحرفي.





تقدر قيمته التسويقية بـ 110 مليون يورو، وهو أيضًا لاعب يرغب كبار الفرق الأوروبية في التعاقد معه هذا الصيف.





سجل 92 هدفًا مع الأندية في 137 مباراة فقط، وصنع 23 هدفًا، فيما سجل 6 أهداف في 7 مشاركات دولية مع المنتخب النرويجي





3- أنسو فاتي، مهاجم برشلونة والمنتخب الإسباني، يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، تم تصعيده للبارسا منذ الموسم الماضي، وأثبت كفاءته وأنه سيكون واحدًا من أفضل اللاعبين مستقبلًا، ولم لا؟ خلافة ميسي في الكامب نو





تقدر قيمته التسويقية بـ 80 مليون يورو، وسجل 13 هدفًا وصنع 5 آخرين في 43 مباراة مع برشلونة، وهدفًا وحيدًا مع المنتخب الإسباني في 4 مشاركات دولية.





4- ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، يبلغ من العمر 23 عامًا، يتمتع بمهارة عالية وشخصية قيادية بجانب تأثيره المجتمعي الهائل في إنجلترا في الوقت الحالي.





تقدر قيمته التسويقية بـ 80 مليون يورو، وسجل 84 هدفًا وصنع 50 آخرين في 252 مباراة خاضها بقميص الشياطين الحمر، إضافة إلى 11 هدفًا في 39 مشاركة بقميص المنتخب الإنجليزي.





5- فيل فودين، صانع ألعاب مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي، هو لاعب يعول عليه الإنجليز كثيرًا، ويعتبرونه في مانشستر سيتي كالجوهرة الغير قابلة للمساس، يبلغ من العمر 20 عامًا





تقدر قيمته التسويقية بـ 60 مليون يورو، لعب 105 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل 26 هدفًا إضافة إلى صناعته 18 هدفًا آخرين، إضافة إلى مشاركته مع المنتخب الإنجليزي في مباراتين دوليتين.

سيطرة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على عرش الكرة قاربت على النهاية، هي حقيقة أكيدة ولا مفر منها، فالمنافسة الأكثر شراسة في تاريخ الساحرة المستديرة وصلت لمحطاتها الأخيرة مع تقدم سن اللاعبين، ولسوء حظهما فأنهما يلعبان في فريقان لا يساعدهما بالشكل الأمثل، وهما يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني.