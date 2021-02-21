رانيا يوسف تتصدر تريند تويتر

أكد طارق الشناوي، الناقد الفني، أن رانيا يوسف اعتذرت عن ما قدمته من أحاديث خلال لقاءها مع أحد الفضائيات العراقية حول مفاتنها، مشيرًا إلى أن النقابة بدأت تتداولة وتحذر من مثل هذه الأحاديث، وصورت هذا اللقاء بدون مقابل مادي.





وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن ثقافة الفنان هي من تضبط الفنانيين وأحاديثهم، مؤكدًا أن هناك الكثير من الفنانيين لا يملكون خاصية ضبط الإيقاع والتفرقة بين الحديث العام والخاص، أنه صعب جدًا وضع تحذيرات بشكل عام.





وأوضح أن المجتمع كان سلاحا لمعاقبة الفنان من خلال السوشيال ميديا، وتصل هذه الأسلحة أن يكون عقاب رادع بشكل قوي، موضحًا أن رانيا يوسف لن تعاود ما فعلته واعترفت أنها أخطأت، مشيرًا إلى أنه ضد وضع قواعد صارمة.