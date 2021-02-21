بتكلفة 93 مليون جنيه.. جهاز تعمير الساحل: ربط 40 تجمعا بدويا بالطرق الرئسية.. فيديو

قال المهندس آمون مرتضي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، إنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات في منطقة مطروح وسيوة، موضحا أنه تم الانتهاء من مشروع توصيلات المجتمعات البدوية بالطرق الرئيسية.





وأضاف "مرتضي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم ربط 40 تجمع بدوي بالطرق الرئسية بطول 82 كيلو متر، بتكلفة 93 مليون جنيه.





وأشار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، إلى أن هناك 5 مشروعات يتم العمل عليها حاليا لربط التجمعات السكانية بالطرق الرئيسية، منها مشروع بمنطقة براني والسلوم بطول 54 كيلو بتكلفة 28 مليون جنيه، لافتا إلي أن هناك مشروع بمدينة الحمام لربط قرى البنجر بتكلفة 55 مليون جنيه.



