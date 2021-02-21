فريق الزمالك يخضع لمسحة كورونا

خضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لإجراء مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا عقب وصولهم إلى فندق الإقامة بالسنغال استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالي بدوري أبطال أفريقيا.





كما خاض الفريق المران الخفيف بالفندق بناءً على رغبة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو بعد رحلة الفريق الشاقة حتى الوصول للعاصمة السنغالية داكار.





ووصلت بعثة الزمالك إلى العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة طيران شاقة للغاية استمرت ٢٣ ساعة تخللها الترانزيت لمرتين في مطار حاسي مسعود بالجزائر.





ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا علما بأنه تعادل في الجولة الأولى سلبيا أمام مولودية الجزائر.